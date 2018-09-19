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ВВП в Беларуси
20.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Валовой внутренний продукт в январе-августе 2018 года составил Br77,4 млрд (103,7% к аналогичному периоду 2017 года).
Валовая добавленная стоимость основных отраслей:
сельское, лесное и рыбное хозяйство — Br4295,9 млн (темп 95,7%*);
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Валовой внутренний продукт в январе-августе 2018 года составил Br77,4 млрд (103,7% к аналогичному периоду 2017 года). Валовая добавленная стоимость основных отраслей:...
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