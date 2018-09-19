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Планы на богатый хлеб: сев озимых на юго-западе Беларуси планируют завершить раньше обычного

20.09.2018 20:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. К октябрю в Беларуси должны завершить все основные сельскохозяйственные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Планы на богатый хлеб: сев озимых на юго-западе Беларуси планируют завершить раньше обычного

Такую задачу накануне по итогам инспекции хода уборочной кампании поставил Президент. Александр Лукашенко с борта вертолета ознакомился с темпами осенних полевых работ в центральных и южных районах. На финишной прямой сев озимых. Погода в этом месяце на стороне аграриев. Поэтому в поле сейчас максимум людей и техники. Петр Бутрим о планах на будущий урожай.

Владимир Хорунжий времени зря не теряет. Ведь озимые зерновые важно посеять к началу октября, чтобы до первых заморозков они успели прорасти. В полях вся необходимая техника, в том числе и новая сеялка

Планы на богатый хлеб: сев озимых на юго-западе Беларуси планируют завершить раньше обычного

Владимир Хорунжий, механизатор ОАО «Ракитница»:
И качество, и компактно все сделано. Все на электронике, не надо катушку крутить туда-сюда. И всходы быстрые и красивые. За неделю зерно уже наверху все.

Планы на богатый хлеб: сев озимых на юго-западе Беларуси планируют завершить раньше обычного

К севу озимых, на которые отвели треть всех площадей, в этом хозяйстве приступили еще в начале месяца. На неделю раньше прошлогоднего графика. Темп задают погода и состояние почвы.

Планы на богатый хлеб: сев озимых на юго-западе Беларуси планируют завершить раньше обычного

А вот отклонение от оптимальных сроков может привести к недобору урожая. Причем, потери сулит как спешка, так и промедление.

Планы на богатый хлеб: сев озимых на юго-западе Беларуси планируют завершить раньше обычного

Григорий Панасюк, директор ОАО «Ракитница»:
Мелочей нет в севе. Ни как в сроках, ни как в норме, глубине заделки. Даже вот элементарные подходы в заделке. К каждому полю надо подойти индивидуально.

Планы на богатый хлеб: сев озимых на юго-западе Беларуси планируют завершить раньше обычного

Пшеницу здесь посеяли первым делом. Сейчас все силы брошены на третикале. На очереди и озимая рожь.

Планы на богатый хлеб: сев озимых на юго-западе Беларуси планируют завершить раньше обычного

Петр Бутрим, СТВ:
Сев озимых на этом поле продвигается со скоростью 40 гектаров в день. Темп высокий благодаря погоде и новой технике. Она позволяет не только сеять само зерно, но параллельно вносить удобрения в почву. От этого ожидается выше и урожайность зерновых.

Планы на богатый хлеб: сев озимых на юго-западе Беларуси планируют завершить раньше обычного

На осенний этап вегетации аграрии отводят не меньше 50 дней. Пока теплый сентябрь выдает полный карт-бланш. То, что успели засеять две недели назад, пошло в рост. А это очень хороший знак.

Планы на богатый хлеб: сев озимых на юго-западе Беларуси планируют завершить раньше обычного

Александр Плечко, водитель ОАО «Ракитница»:
Чтобы зерно взошло вовремя, надо чтобы была влажность. День-два прозевал – влага ушла с земли. Всходы будут на 3-4 дня позже всходить. Вот и все.

Планы на богатый хлеб: сев озимых на юго-западе Беларуси планируют завершить раньше обычного
Параллельно в хозяйствах ведется и заготовка кукурузы на силос. Что же касается озимых, то главное, чтобы планы на богатый хлеб не перечеркнула аномальная зима.

Планы на богатый хлеб: сев озимых на юго-западе Беларуси планируют завершить раньше обычного

Планы на богатый хлеб: сев озимых на юго-западе Беларуси планируют завершить раньше обычного

 
 
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Новости Беларуси. К октябрю в Беларуси должны завершить все основные сельскохозяйственные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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