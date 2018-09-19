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Планы на богатый хлеб: сев озимых на юго-западе Беларуси планируют завершить раньше обычного
Новости Беларуси. К октябрю в Беларуси должны завершить все основные сельскохозяйственные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую задачу накануне по итогам инспекции хода уборочной кампании поставил Президент. Александр Лукашенко с борта вертолета ознакомился с темпами осенних полевых работ в центральных и южных районах. На финишной прямой сев озимых. Погода в этом месяце на стороне аграриев. Поэтому в поле сейчас максимум людей и техники. Петр Бутрим о планах на будущий урожай.
Владимир Хорунжий времени зря не теряет. Ведь озимые зерновые важно посеять к началу октября, чтобы до первых заморозков они успели прорасти. В полях вся необходимая техника, в том числе и новая сеялка
Владимир Хорунжий, механизатор ОАО «Ракитница»:
К севу озимых, на которые отвели треть всех площадей, в этом хозяйстве приступили еще в начале месяца. На неделю раньше прошлогоднего графика. Темп задают погода и состояние почвы.
А вот отклонение от оптимальных сроков может привести к недобору урожая. Причем, потери сулит как спешка, так и промедление.
Григорий Панасюк, директор ОАО «Ракитница»:
Пшеницу здесь посеяли первым делом. Сейчас все силы брошены на третикале. На очереди и озимая рожь.
Петр Бутрим, СТВ:
На осенний этап вегетации аграрии отводят не меньше 50 дней. Пока теплый сентябрь выдает полный карт-бланш. То, что успели засеять две недели назад, пошло в рост. А это очень хороший знак.
Александр Плечко, водитель ОАО «Ракитница»:
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Новости Беларуси. К октябрю в Беларуси должны завершить все основные сельскохозяйственные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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