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Директор «Белэнергосетьпроект» задержан при получении взятки в 20 тысяч долларов
Новости Беларуси. 18 сентября Комитет государственной безопасности задержал с поличным при получении взятки директора РУП «Белэнергосетьпроект» Андрея Короткевича.
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Подозреваемые разработали противоправную схему получения взяток от представителей коммерческих структур в обмен на создание условий для победы в конкурсах и добавления в проекты оборудования поставщиков.
В отношении Короткевича возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», в отношении Васильченкова – «Посредничество во взяточничестве».
Задержанные содержатся в СИЗО КГБ, они дали признательные показания.
Устанавливаются все факты правонарушений подозреваемых.
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Новости Беларуси. 18 сентября Комитет государственной безопасности задержал с поличным при получении взятки директора РУП «Белэнергосетьпроект» Андрея...
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