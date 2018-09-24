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В мире прекрасного письма: как PARKER PEN трансформировал свой бренд
25.09.2018 00:00 — Разное | Ежедневник
Один из самых узнаваемых в мире брендов пишущих принадлежностей, основанный Джорджем Паркером, завершил в этом году двухгодичный период изменений.
PARKER обновил логотип, усовершенствовал коллекции и отдельные продукты, подчеркнув тактильный эффект. Разделил все семейства на модели core и premium, разработал новую подарочную упаковку и освежил позиционирование.
Процесс изменений облика PARKER начался осенью 2016 года и продолжался до весны 2018 года. Условно, все новые модели датируются 2017 годом. Сегодня мы расскажем подробности.
Мгновенно узнаваемый бренд
Новый логотип подчеркивает богатое наследие PARKER, основанного в 1892 году в Висконсине, США. В результате проведённого специалистами компании исследования была выбрана новая цветовая палитра, призванная усилить позиционирование продукции. В качестве основных цветов принадлежностей были приняты цвета чёрно-белой гаммы, золотой и бронзовый металлик.
Усовершенствование продуктов и коллекций выразилось в четком позиционировании каждой линейки.
Ранее у каждой серии принадлежностей для письма была схожесть, но мало элементов, которые объединяли бы все семейства. В обновленном ассортименте создано описание каждой линейки, как персоналии.
Появились три ключевых элемента в дизайне каждой ручки: зажим в виде стрелы, три кольца, скрепленных вместе, и торец ручки. Совместно эти три элемента унифицируют язык дизайна всех ручек PARKER и позволяют бренду быть узнаваемым всегда и везде.
Образы тех, кто создает, и тех, кто использует
У бренда появляется новая коммуникация через образы мастеров, которые создают принадлежности бренда, а также через образы людей, для которых продукты PARKER – часть их жизни. Также в каждом семействе произошло разделение ручек на базовую (core) и премиальную (premium) линейки.
Каждый продукт преподносится через образ человека, который им пользуется.
Parker Duofold – это эмблема наследия Паркера и символ мастерства и превосходства. С 1921 года,
Parker Premier совмещает в себе смелый и изысканный дизайн и накопленную PARKER более чем за столетие экспертизу. С благородными деталями и пером из золота 18 карат, каждый инструмент дарит удовольствие от использования и аккуратно исполненный текст, как результат процесса. При этом он современный и авторитетный.
Parker Sonnet олицетворяет классическое выражение изысканного стиля,
В свою очередь, Parker Ingenuity совмещает в себе инновацию и смелый облик. Используя запатентованную технологию Parker 5th, он мгновенно адаптируется к любому уникальному стилю письма и делает процесс удобным и мягким.
Стиль Parker Urban сочетает динамику и эргономику с высокой производительностью, создавая яркий современный образ, который не останется незамеченным.
Parker IM – это профессиональный и надежный партнер с неограниченным потенциалом: умный, уверенный и изящный одновременно.
Наконец, Parker Jotter – подлинная икона стиля, сохраняющая свою классическую форму уже более 50 лет, изменяясь лишь в незначительных деталях. Легендарный и современный, Jotter является самым демократичным представителем семейств PARKER, этот надежный и непревзойденный инструмент для письма знакомит с брендом новые и новые поколения.
А еще Jotter подарил миру слово «клик» (click), этот звук символизирует найденное решение или словленную мысль и начало её воплощения на бумаге.
Подарочная упаковка - новый тактильный опыт
Обновленная коробка PARKER отвечает основным принципам премиальной упаковки. Открывается она просто и удобно. Материалы, из которых выполнена коробка, дарят приятный тактильный эффект именно благодаря выбору материалов и их комбинации. На боковой стороне упаковки отражено богатое наследие бренда в виде гербов, обозначающих гарантию британского королевского двора.
Особая подарочная коробка была разработана в стиле британской элегантности талантливой художницей Салли Мангум, стипендиатом QEST, специального фонда ее Величества Королевы Елизаветы, совместно с дизайнерами PARKER. Созданы рисунки и каллиграфия, которые используются, чтобы усилить имидж бренда и подчеркнуть графику коробок. Мотивы стрелы и листьев, выполненные изящно и изысканно, кажутся объемными. Золотой и темно-серый цвета используются для синхронизации с рекламными имиджами и аксессуарами.
Словом, PARKER открывает для себя и своих поклонников новую эпоху в опыте выбора и обладания пишущими инструментами, которые приобретают особый шарм в современном digital-мире.
Вся карта мира
В честь 130-летия бренда PARKER в феврале 2018 года была изготовлена лимитированная
От Таити до Тонгo и Новой Каледонии, Джордж С. Паркер задокументировал опыт своих путешествий в путевом журнале, написанном его верным Duofold. Он считал, что заметки в дневнике не только сохранили его воспоминания, но и усилили их. Путешествия вдохновили его творчество и многие из его знаковых конструкций и изобретений.
Каждый Duofold The Craft of Traveling состоит из 22 компонентов, собраны они вручную. Корпус прекрасного синего оттенка украшен картой мира, выгравированной лазером и отмеченной деталями, связанными с путешествиями Дж. Паркера. Колпачок и другие элементы позолочены, также на колпачке выгравирован меридиональный рисунок. Двухкатарный лазурит, прекрасно подчеркивающий оттенок корпуса, венчает колпачок уникального инструмента. Клип-стрелка – это неповторимая классика PARKER, а перо из 18-каратного золота, обеспечит плавное и удобное письмо.
Для лимитированной модели Duofold изготовлена специальная подарочная коробка, напоминающая винтажный чемодан с картой мира, напечатанной на внутренней стороне крышки. Ручка и бутылка чернил расположены в центральной части, а детали из экокожи дополняют внешний вид.
Изготовлено 1300 экземпляров Duofold The Craft of Traveling, каждый из которых имеет индивидуальный номер. Только один из 5 769 230 землян потенциально может стать его обладателем, что только подогревает интерес ценителей и коллекционеров.
Заказать уникальную ручку Duofold из лимитированной серии можно у официального дистрибьютора Parker в Беларуси -
Ручки, которые могут писать на всех языках:
Статья подготовлена при участии
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Один из самых узнаваемых в мире брендов пишущих принадлежностей, основанный Джорджем Паркером, завершил в этом году двухгодичный период изменений.
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