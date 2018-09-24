В мире прекрасного письма: как PARKER PEN трансформировал свой бренд





Один из самых узнаваемых в мире брендов пишущих принадлежностей, основанный Джорджем Паркером, завершил в этом году двухгодичный период изменений.

PARKER обновил логотип, усовершенствовал коллекции и отдельные продукты, подчеркнув тактильный эффект. Разделил все семейства на модели core и premium, разработал новую подарочную упаковку и освежил позиционирование.

Процесс изменений облика PARKER начался осенью 2016 года и продолжался до весны 2018 года. Условно, все новые модели датируются 2017 годом. Сегодня мы расскажем подробности.

Мгновенно узнаваемый бренд

Новый логотип подчеркивает богатое наследие PARKER, основанного в 1892 году в Висконсине, США. В результате проведённого специалистами компании исследования была выбрана новая цветовая палитра, призванная усилить позиционирование продукции. В качестве основных цветов принадлежностей были приняты цвета чёрно-белой гаммы, золотой и бронзовый металлик.





Усовершенствование продуктов и коллекций выразилось в четком позиционировании каждой линейки.

Ранее у каждой серии принадлежностей для письма была схожесть, но мало элементов, которые объединяли бы все семейства. В обновленном ассортименте создано описание каждой линейки, как персоналии.





Появились три ключевых элемента в дизайне каждой ручки: зажим в виде стрелы, три кольца, скрепленных вместе, и торец ручки. Совместно эти три элемента унифицируют язык дизайна всех ручек PARKER и позволяют бренду быть узнаваемым всегда и везде.

Образы тех, кто создает, и тех, кто использует





У бренда появляется новая коммуникация через образы мастеров, которые создают принадлежности бренда, а также через образы людей, для которых продукты PARKER – часть их жизни. Также в каждом семействе произошло разделение ручек на базовую (core) и премиальную (premium) линейки.

Каждый продукт преподносится через образ человека, который им пользуется.

Parker Duofold – это эмблема наследия Паркера и символ мастерства и превосходства. С 1921 года, Duofold остается самым выдающимся пером и служит эталоном.





Parker Premier совмещает в себе смелый и изысканный дизайн и накопленную PARKER более чем за столетие экспертизу. С благородными деталями и пером из золота 18 карат, каждый инструмент дарит удовольствие от использования и аккуратно исполненный текст, как результат процесса. При этом он современный и авторитетный.





Parker Sonnet олицетворяет классическое выражение изысканного стиля, Sonnet – это символ элегантности.





В свою очередь, Parker Ingenuity совмещает в себе инновацию и смелый облик. Используя запатентованную технологию Parker 5th, он мгновенно адаптируется к любому уникальному стилю письма и делает процесс удобным и мягким.





Стиль Parker Urban сочетает динамику и эргономику с высокой производительностью, создавая яркий современный образ, который не останется незамеченным.





Parker IM – это профессиональный и надежный партнер с неограниченным потенциалом: умный, уверенный и изящный одновременно.





Наконец, Parker Jotter – подлинная икона стиля, сохраняющая свою классическую форму уже более 50 лет, изменяясь лишь в незначительных деталях. Легендарный и современный, Jotter является самым демократичным представителем семейств PARKER, этот надежный и непревзойденный инструмент для письма знакомит с брендом новые и новые поколения.





А еще Jotter подарил миру слово «клик» (click), этот звук символизирует найденное решение или словленную мысль и начало её воплощения на бумаге.

Подарочная упаковка - новый тактильный опыт





Обновленная коробка PARKER отвечает основным принципам премиальной упаковки. Открывается она просто и удобно. Материалы, из которых выполнена коробка, дарят приятный тактильный эффект именно благодаря выбору материалов и их комбинации. На боковой стороне упаковки отражено богатое наследие бренда в виде гербов, обозначающих гарантию британского королевского двора.

Особая подарочная коробка была разработана в стиле британской элегантности талантливой художницей Салли Мангум, стипендиатом QEST, специального фонда ее Величества Королевы Елизаветы, совместно с дизайнерами PARKER. Созданы рисунки и каллиграфия, которые используются, чтобы усилить имидж бренда и подчеркнуть графику коробок. Мотивы стрелы и листьев, выполненные изящно и изысканно, кажутся объемными. Золотой и темно-серый цвета используются для синхронизации с рекламными имиджами и аксессуарами.





Словом, PARKER открывает для себя и своих поклонников новую эпоху в опыте выбора и обладания пишущими инструментами, которые приобретают особый шарм в современном digital-мире.

Вся карта мира

В честь 130-летия бренда PARKER в феврале 2018 года была изготовлена лимитированная серия модели Duofold в память о путешествиях по всему миру основателя компании Джорджа С. Паркера. Она получила название «The Craft of Traveling».

От Таити до Тонгo и Новой Каледонии, Джордж С. Паркер задокументировал опыт своих путешествий в путевом журнале, написанном его верным Duofold. Он считал, что заметки в дневнике не только сохранили его воспоминания, но и усилили их. Путешествия вдохновили его творчество и многие из его знаковых конструкций и изобретений.

Каждый Duofold The Craft of Traveling состоит из 22 компонентов, собраны они вручную. Корпус прекрасного синего оттенка украшен картой мира, выгравированной лазером и отмеченной деталями, связанными с путешествиями Дж. Паркера. Колпачок и другие элементы позолочены, также на колпачке выгравирован меридиональный рисунок. Двухкатарный лазурит, прекрасно подчеркивающий оттенок корпуса, венчает колпачок уникального инструмента. Клип-стрелка – это неповторимая классика PARKER, а перо из 18-каратного золота, обеспечит плавное и удобное письмо.

Для лимитированной модели Duofold изготовлена специальная подарочная коробка, напоминающая винтажный чемодан с картой мира, напечатанной на внутренней стороне крышки. Ручка и бутылка чернил расположены в центральной части, а детали из экокожи дополняют внешний вид.





Изготовлено 1300 экземпляров Duofold The Craft of Traveling, каждый из которых имеет индивидуальный номер. Только один из 5 769 230 землян потенциально может стать его обладателем, что только подогревает интерес ценителей и коллекционеров.

Заказать уникальную ручку Duofold из лимитированной серии можно у официального дистрибьютора Parker в Беларуси - http://upress.by/about . (тел.+375 17 397-81-81)

Ручки, которые могут писать на всех языках:

известная во всём мире опера Дж. Пуччини «Богема» была написана ручкой PARKER в 1896 году.

ручка Emblem, изготовленная в 1906 году, имела изображения знаков тайных обществ, что положило начало рынку корпоративных сувениров.

ручка Parker Duofold так полюбилась писателю Артуру Конан-Дойлю, что в 1922 году он назвал её «моя родственная душа среди ручек».

Parker 51 А все прогрессивное человечество уважает за то, что ей был подписан акт о капитуляции Германии.

в 1962 году бренду PARKER было предоставлено эксклюзивное право на поставку письменных принадлежностей для двора королевы Великобритании.

В 1968 году фирма выпустила лимитированную партию ручек Special Edition Classic. Их было всего 250 штук, и их получили в подарок главы стран того периода. В качестве основного материала для изготовления был взят металл ракеты-носителя Atlas, использовавшейся во время запуска первого астронавта из США на околоземную орбиту.

Ручками PARKER мировые лидеры подписывали исторически значимые документы, которые определили содержание современной эпохи.

модели Parker 45 и сегодня принадлежит рекорд: она является самой продаваемой перьевой ручкой в истории. За первые 20 лет выпуска было продано более 75 млн. экземпляров. А шариковых ручек Jotter с 1954 года изготовлено и продано приблизительно миллиард штук

Статья подготовлена при участии Universal Press – официального дистрибьютора Parker в Беларуси.



