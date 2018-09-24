Два дня в Пинске некоторые городские и пригородные автобусы будут двигаться по изменённым маршрутам



С 9.00 28 сентября и предположительно до конца дня 30 сентября в порядок обслуживания маршрутной сети будут внесены изменения в связи с частичным дополнительным закрытием для движения улицы Брестской в районе пересечения с улицей Красноармейская, сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк».

Так, автобусы городских маршрутов №№ 24, 24А, 33, при движении в направлении района индивидуальной застройки (далее – РИЗ) «Соломинка» будут следовать по схеме: Брестская – Индустриальная – Красноармейская – Брестская и далее по существующей схеме. Движение в обратном направлении – противоположным образом. На указанных маршрутах исключаются из обслуживания остановочные пункты общественного транспорта (далее – о.п.) «Лицей строителей» (в обоих направлениях) и «ДП «Западный» (в восточном направлении);

Автобусы пригородных маршрутов сообщением Пинск — Стаховичи, Пинск — Оброво, Пинск — Иваново через Богушево, Пинск — Ополь, Пинск — Одрижин, Пинск — Берёзовичи, Пинск — Выжловичи, Пинск — Дубое, Пинск — Яечковичи, Пинск — Молотковичи (через Жабчицы, Домашицы), Пинск — Домашицы при движении в направлении РИЗ «Соломинка» будут следовать по схеме: Брестская – Индустриальная – Красноармейская – Брестская и далее по существующей схеме. Движение в обратном направлении – противоположным образом. На указанных маршрутах исключаются из обслуживания о.п. «Лицей строителей» (в обоих направлениях) и «ДП «Западный» (в восточном направлении);

— Для всех вышеперечисленных маршрутов городского и пригородного сообщений обязательна остановка для высадки-посадки пассажиров на временном о.п. «Комбинат хлебопродуктов» (расположен на ул. Индустриальной), — подчеркнули в Пинском автобусном парке и добавили, что скорректированные расписания движения автобусов будут размещены на остановочных пунктах утром 28 сентября.