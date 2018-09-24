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"Это не полоний и не Новичок" Верзилов прокомментировал свое предполагаемое отравление

25.09.2018 16:24 — Разное | Партизан  
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Издатель «Медиазоны» и участник панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов прокомментировал свое предполагаемое отравление и рассказал о состоянии здоровья в своем в твиттере во вторник, 25 сентября.

Верзилов указал, что вторник — только третий день, как он находится «в относительном сознании». «А перед тем 12 дней как в черной дыре», — цитирует Верзилова snob.ru

Также Верзилов заявил, что его отравили ядом: «ни Полоний-210, ни Новичок, а что-то новое и удивительное!»



Что случилось с Петром Верзиловым:

Активиста в тяжелом состоянии доставили в токсикореанимационное отделение больницы в Москве 11 сентября. Близкие Верзилова, как и он сам, полагают, что его пытались отравить лекарствами, но российские врачи не подтвердили эту версию. Через неделю его перевезли в берлинскую клинику, медики которой заявили, что активиста, скорее всего, отравили.

Ранее сообщалось, что издатель «Медиазоны» получил отчет о расследовании убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике по электронной почте за день до того, как почувствовал недомогание.

Также известно, что полиция в Берлине взяла под охрану Верзилова и его близких после того, как были замечены неизвестные люди, ведущие за ними слежку.

 
 
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Издатель «Медиазоны» и участник панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов прокомментировал свое предполагаемое отравление и рассказал о состоянии здоровья в своем в...
 
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