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Активисты БРСМ заложили дубраву
25.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
К 75-летию освобождения Хотимска от немецко-фашистских захватчиков на берегу реки Беседь было высажено около 250 молодых дубов. Посадку организовали активисты ОО «БРСМ» при поддержки райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также отдела по образованию, спорту и туризму.
Эльмира Карпова
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К 75-летию освобождения Хотимска от немецко-фашистских захватчиков на берегу реки Беседь было высажено около 250 молодых дубов. Посадку организовали активисты ОО...
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