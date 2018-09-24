Активисты БРСМ заложили дубраву

К 75-летию освобождения Хотимска от немецко-фашистских захватчиков на берегу реки Беседь было высажено около 250 молодых дубов. Посадку организовали активисты ОО «БРСМ» при поддержки райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также отдела по образованию, спорту и туризму.

— В последние теплые деньки нам удалось произвести огромную работу, на которую мы потратили два дня: провели подготовку почвы и непосредственно посадку деревьев, – поделилась первый секретарь РК ОО «БРСМ» Анастасия Янченко. – Школьники, активисты БРСМ СШ №2, нам с радостью помогли. Такое важное событие приурочено к знаменательной дате для нашего района. Через несколько лет на этом месте будет большой дубовый парк. Планируется, что посадка парка продолжится.

Большую пользу и радость приносит озеленение района. Такой, пока незаметный, парк из молодых деревьев уже через десять лет превратится в пышную дубраву и позволит приятно провести время у реки.

Эльмира Карпова