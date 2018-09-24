Враги называли его – Ягуар

Не сохранилось ни одной фотографии этого человека. Нет биографических данных. Все, что известно доподлинно из лагерных анкет и его личных рассказов, это то, что звали его Василий Мешков, воинское звание майор, что попал в плен зимой 1944 года на Украине. И еще, что родился в деревне Дружба Хотимского района Могилевской области. Неизвестна и лагерная судьба майора Мешкова, когда и как он оказался в концлагере для военнопленных «Муано де Мерар» на территории Франции. Боевой путь Ягуара начинается с момента побега из лагеря в мае 1944 года.

Путь этот описал в своей книге «Белорусы в европейском Сопротивлении» российский военный историк Владимир Павлов. На основании его текстов написан и этот очерк.

Итак, 28 мая 1944 г. из концлагеря «Муано де Мерар», расположенного неподалеку от города Муи, бежали четверо военнопленных: белорус майор Василий Мешков, русские младший лейтенант Анатолий Абабков, рядовой Федор Неведомский и эстонец рядовой Михкель Михкельсон. Несколько дней они блуждали по окрестностям, спасаясь от высланной погони. Немцы методично и тщательно прочесывали все дороги, населенные пункты. Изнеможённых, практически не имеющих сил к сопротивлению беглецов нашел в лесу житель одной из деревень. Встреча это уникальна и судьбоносна. Ведь 50-летний французский крестьянин Серж, оказался… Сергеем Любимовым, бывшим солдатом русского экспедиционного корпуса, который жил во Франции с 1916 года! Он и приютил земляков в своем доме, подлечил, достал новую одежду взамен лагерных роб. Позже он привел еще двух русских беглых пленных. Серж не скрывал, что тесно связан с организацией Сопротивление, что всей душой ненавидит фашизм и готов оказать любую помощь братьям-славянам.

Сами же окрепшие беглецы настойчиво просили своего спасителя свести их с патриотическим французским подпольем, выражая желание сражаться в их рядах.

И однажды Серж привел к себе домой француза Эдуарда. Как стало известно позже, это был коммунист, командующий силами Сопротивления департамента Уаза майор Мишель Легран. Побеседовав с каждым из беглецов, Эдуард пообещал перебросить их к маки (ударение на второй слог, так называли себя французские партизаны).

Вскоре советские люди были уже в крупном интернациональном отряде партизан, состоявшем из французов, испанцев, поляков и немцев-антифашистов. Отряд располагался недалеко от города Мерара. Многие из членов подполья днем работали на производстве, а вечерами выходили на боевые операции. Спустя несколько дней в отряд вступила еще одна группа русских, теперь их насчитывалось 62 человека.

9 июня 1944 г. в лесу в районе Монтатера был сформирован отдельный советский партизанский отряд. На общем собрании командиром отряда единогласно был выбран Василий Мешков. Прозвище данное ему в концлагере фашистскими надзирателями «Ягуар» (по-французски «Жагар») стало позывным отряда. По свидетельствам очевидцев среди советских людей Мешков выделялся особо – волевой, опытный офицер-фронтовик. Да и прозвище данное противником о многом говорит. Ягуар – сильное, ловкое животное, обладающие быстротой реакции. В отряд в качестве переводчика вошел и Сергей Любимов. Василий Мешков быстро наладил тесный контакт с местными патриотами, которые стали верными друзьями русских сопротивленцев.

Отряд был создан, но не было оружия. Чтобы добыть его, партизаны нападали на патрули, небольшие группы фашистов, так и вооружались. Вскоре приступили к боевым операциям. В районе городов Монтатер, Муи, Крей, Бове, Клермон, Компьен, а также населенных пунктов Мерар, Ансак, Баляни, Бюри, Крамуазей выводили из строя телефонно-телеграфную связь, разбирали или подрывали железнодорожное полотно, мосты. Грозное имя Василия-Жагара наводило ужас на немецких солдат и офицеров. Пощады от русских они не ждали.

Однажды Эдуард дал «Ягуару» задание разгромить фашистскую радиолокационную станцию под Клермонтом, корректировавшую запуск и полет ракет ФАУ-1 и ФАУ-2 на Лондон. Вечером на операцию вышли 42 партизана. Через пять часов пути они достигли объекта. Предварительно перерезав связь между радиолокационной станцией и местным гарнизоном, партизаны незаметно приблизились к двухэтажному особняку, окруженному высоким земляным валом. Вокруг здания были сооружены дзоты, невдалеке размещался аэродром. Партизаны намеревались провести операцию без единого выстрела, пустив в ход лишь холодное оружие. Бесшумно убрав часовых, они стали перебираться через земляной вал, но их почуяли сторожевые собаки. Отойти, не выполнив боевого приказа, партизаны не могли. Майор Мешков отдал приказ атаковать радиолокационную станцию. В окна полетели гранаты, выбегавших гитлеровцев настигали партизанские пули. На всю операцию ушло несколько минут. Покончив с фашистами, которым не удалось бежать, партизаны подорвали радиолокационную станцию.

Спустя несколько часов этот район блокировал немецкий танковый полк, поднятый по тревоге, а окрестные леса прочесывали эсэсовцы с собаками. Но партизаны успели отойти в безопасное место.

Партизаны «Ягуара» провели десятки боевых операций. Это была очень важная боевая работа, особенно потому, что отряд действовал на артериях врага, питавших фашистский так называемый Атлантический вал. На целые дни и недели бойцы отряда задерживали переброску гитлеровских войск, танков и другого вооружения в Нормандию, на весь северный берег Франции. Особенно часто они действовали на линиях Лиль – Париж и Бове – Париж.

Совместно с французами советские партизаны атаковали охрану концлагеря «Муано де Мерар», выпустили на свободу политзаключенных. Когда парижане подняли вооруженное восстание, отряд «Ягуар» провел ряд успешных операций на коммуникациях врага, а затем во взаимодействии с союзниками освобождал город Муи.

Советские партизаны под командованием майора Василия Мешкова бок о бок с французскими патриотами сражались до 15 сентября 1944 г. В тот день выходящие из боя «ягуаровцы» нарвались на засаду. Бой был короткий. Русские сумели отбить внезапное нападение, потеряв всего двух человек убитыми. Одним из них был Василий Мешков. Вдали от Родины, с оружием в руках пали смертью храбрых два советских бойца, которые с воинскими почестями были похоронены на кладбищах в Бове и Монтатере. Посмертно они были представлены к боевым французским наградам.

Отряд «Ягуар» продолжил сражаться в рядах Сопротивления и дальше. Вплоть до освобождения Франции союзниками. Сохранилась лишь одна фотография сделанная французскими журналистами летом 1945 года. На ней выжившие бойцы отряда «Ягуар». Василия Мешкова, командира и основателя, на ней естественно нет. Но он навечно остался в их памяти, памяти французского народа, в истории европейского Сопротивления. Майор Василий Мешков, уроженец деревни Дружба Хотимского района.

Александр АЛЕКСАНДРИН