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В Беларусбанке рассказали, сколько денег выделит в этом году на кредиты на жилье по 240 указу
Беларусбанк выдал 10 тысяч кредитов на строительство недвижимости с адресным субсидированием, которое предусмотрено указом № 240, сообщили в пресс-службе банка. Займы выдали почти на 350 миллионов рублей. До конца года банк планирует довести эту сумму до 395 миллионов рублей.
Процентная ставка по вновь заключаемым кредитам по адресному субсидированию жилья по указу № 240 составляет ставки рефинансирования рефинансирования + 3 процентных пункта (на сегодня это 13%).
По указу № 240 получить субсидии на жилье могут те же категории, что имели право на льготы и раньше. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определит максимальный размер кредита и адресной субсидии и примет решение о субсидировании. Более подробно о получении субсидий можно прочитать
В октябре прошлого года в Министерстве архитектуры и строительства
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Беларусбанк выдал 10 тысяч кредитов на строительство недвижимости с адресным субсидированием, которое предусмотрено указом №240.
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