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В Беларусбанке рассказали, сколько денег выделит в этом году на кредиты на жилье по 240 указу

26.09.2018 16:03 — Разное | Tut.by  
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Беларусбанк выдал 10 тысяч кредитов на строительство недвижимости с адресным субсидированием, которое предусмотрено указом № 240, сообщили в пресс-службе банка. Займы выдали почти на 350 миллионов рублей. До конца года банк планирует довести эту сумму до 395 миллионов рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Процентная ставка по вновь заключаемым кредитам по адресному субсидированию жилья по указу № 240 составляет ставки рефинансирования рефинансирования + 3 процентных пункта (на сегодня это 13%).

По указу № 240 получить субсидии на жилье могут те же категории, что имели право на льготы и раньше. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определит максимальный размер кредита и адресной субсидии и примет решение о субсидировании. Более подробно о получении субсидий можно прочитать здесь.

В октябре прошлого года в Министерстве архитектуры и строительства сообщали, что белорусы неактивно строят жилье с использованием механизма адресного субсидирования, предусмотренного указом № 240.

 
 
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Беларусбанк выдал 10 тысяч кредитов на строительство недвижимости с адресным субсидированием, которое предусмотрено указом №240.
 
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