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Ехал 140 км/ч: со стрельбой догоняли гаишники пьяного бесправника в Слуцке
Нарушитель проигнорировал требование об остановке, и сотрудникам ГАИ пришлось начать за ним погоню.
Погоня началась в районе Молодёжного центра в Слуцке, когда водитель Volkswagen Jetta не остановился по требованию сотрудника ГАИ. Инспекторам ДПС пришлось начать за нарушителем погоню на служебной машине, рассказал «
Во время преследования сотрудники ГАИ неоднократно подавали водителю сигналы, требующие остановки: «включали на служебном авто маяк синего и красного цветов, призывали остановиться через громкоговорящее устройство».
Водитель Volkswagen Jetta всё равно игнорировал требования и, создавая реальную угрозу безопасности дорожного движения, ехал по улице Ленина в сторону кафе «355 км», расположенного под Слуцком.
«Инспекторы ДПС сделали два предупредительных выстрела в воздух. Но водитель проигнорировал и это. Задержать его удалось, только когда он заехал на территорию кафе», — добавил Александр Станкевич.
В отношении водителя — жителя Слуцкого района — было составлено пять административных протоколов. Он был пьян, а также не имеет водительского удостоверения.
По информации «Кур'ера», водителю 26 лет. Он работает трактористом. Пытаясь скрыться от милиции, он разогнался до скорости примерно 140 км/ч. Машина ему не принадлежит. В ГАИ не подтвердили информацию, что в салоне с водителем во время погони были также его жена и ещё одна женщина.
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Нарушитель проигнорировал требование об остановке, и сотрудникам ГАИ пришлось начать за ним погоню.
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