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Белорусские банки могут обязать бесплатно открывать базовый расчетный счет для физлиц
Белорусские банки могут обязать бесплатно открывать базовый расчетный счет для физлиц. Такая возможность обсуждалась на одном из последних заседаний правления Нацбанка. Сейчас регулятор, ассоциация белорусских банков и банки намерены изучить, насколько целесообразно вносить подобные изменения.
— Возможность открытия физическому лицу базового текущего (расчетного) банковского счета должна обеспечиваться всеми банками, осуществляющими эмиссию банковских платежных карточек внутренней платежной системы БЕЛКАРТ с выдачей банковской платежной карточки указанной системы, — говорится в письме, которое ассоциация белорусских банков направила финансовым учреждениям.
Функционал такого счета должен предусматривать перечень операций, которые банки будут осуществлять бесплатно.
— При этом в случае наличия у физического лица текущего (расчетного) банковского счета открытие ему базового текущего (расчетного) банковского счета не будет являться обязательным", — отмечает в письме ассоциации.
Ассоциация приводит пример Евросоюза, где такие счета
Под базовыми услугами, которые предоставляются банками в ЕС по обоснованной цене или бесплатно, относятся:
При этом банки должны по умолчанию предоставлять держателям платежного счета с базовыми услугами те же сервисы, которые доступны их клиентам, открывшим иные типы платежных счетов.
К слову, государства-члены ЕС должны обеспечивать доступ к платежным счетам с базовыми услугами, независимо от финансового положения потребителя, в том числе от его занятости, уровня дохода, кредитной истории или банкротства физлица.
Ассоциация просит банки составить список операций, которые могут войти в бесплатный минимальный соцпакет по базовому расчетному банковскому счету физлица.
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Такая возможность обсуждалась на одном из последних заседаний правления Нацбанка. Сейчас регулятор, ассоциация белорусских банков и банки намерены изучить,...
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