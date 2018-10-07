Белорусские банки могут обязать бесплатно открывать базовый расчетный счет для физлиц. Такая возможность обсуждалась на одном из последних заседаний правления Нацбанка. Сейчас регулятор, ассоциация белорусских банков и банки намерены изучить, насколько целесообразно вносить подобные изменения.



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— Возможность открытия физическому лицу базового текущего (расчетного) банковского счета должна обеспечиваться всеми банками, осуществляющими эмиссию банковских платежных карточек внутренней платежной системы БЕЛКАРТ с выдачей банковской платежной карточки указанной системы, — говорится в письме, которое ассоциация белорусских банков направила финансовым учреждениям.

Функционал такого счета должен предусматривать перечень операций, которые банки будут осуществлять бесплатно.

— При этом в случае наличия у физического лица текущего (расчетного) банковского счета открытие ему базового текущего (расчетного) банковского счета не будет являться обязательным", — отмечает в письме ассоциации.

Ассоциация приводит пример Евросоюза, где такие счета называют платежными с базовыми услугами. Он может быть открыт на одного или нескольких физлиц для совершения платежных операций, которые не связаны с предпринимательской деятельностью.

Под базовыми услугами, которые предоставляются банками в ЕС по обоснованной цене или бесплатно, относятся:

услуги по открытию, использованию и закрытию платежного счета;

услуги по перечислению денег на счет;

услуги по снятию наличных со счета через кассу либо через банкомат — на территории всего ЕС вне зависимости от времени работы кредитной организации;

услуги по прямому дебетованию счета;

операции с помощью платежных карточек, в том числе онлайн-платежи;

кредитовые переводы, в том числе через терминалы, кассы, онлайн-сервисы кредитной организации.

При этом банки должны по умолчанию предоставлять держателям платежного счета с базовыми услугами те же сервисы, которые доступны их клиентам, открывшим иные типы платежных счетов.

К слову, государства-члены ЕС должны обеспечивать доступ к платежным счетам с базовыми услугами, независимо от финансового положения потребителя, в том числе от его занятости, уровня дохода, кредитной истории или банкротства физлица.

Ассоциация просит банки составить список операций, которые могут войти в бесплатный минимальный соцпакет по базовому расчетному банковскому счету физлица.