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В лобовом столкновении легковушек в Смоленской области погиб белорус
Два человека погибли, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 8 октября, около 14.10, в Ярцевском районе Смоленской области (РФ). Об этом
По предварительной информации, 64-летняя женщина-водитель Daewoo Matiz ехала по трассе Москва — Минск. На 348-м километре дороги при объезде трактора она выехала на полосу встречного движения и совершила касательное столкновение с Audi. После этого Daewoo лоб в лоб столкнулась с ВАЗ-2106, которым управлял 30-летний мужчина, а Audi вылетела в кювет.
В результате ДТП водители Daewoo и «шестерки» от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажир ВАЗа получил травмы и был госпитализирован.
Как сообщили в белорусском посольстве в России, в аварии погиб гражданин Беларуси. Посольство осуществляет необходимое взаимодействие с местными властями и белорусскими правоохранительными органами.
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Смертельная авария произошла 8 октября, около 14.10, на трассе Минск - Москва в Ярцевском районе.
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