В лобовом столкновении легковушек в Смоленской области погиб белорус

Два человека погибли, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 8 октября, около 14.10, в Ярцевском районе Смоленской области (РФ). Об этом сообщили в

Фото: ГИБДД

По предварительной информации, 64-летняя женщина-водитель Daewoo Matiz ехала по трассе Москва — Минск. На 348-м километре дороги при объезде трактора она выехала на полосу встречного движения и совершила касательное столкновение с Audi. После этого Daewoo лоб в лоб столкнулась с ВАЗ-2106, которым управлял 30-летний мужчина, а Audi вылетела в кювет.

В результате ДТП водители Daewoo и «шестерки» от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажир ВАЗа получил травмы и был госпитализирован.



Фото: ГИБДД

Как сообщили в белорусском посольстве в России, в аварии погиб гражданин Беларуси. Посольство осуществляет необходимое взаимодействие с местными властями и белорусскими правоохранительными органами.

По информации УМВД России по Смоленской области, 8 октября на трассе Москва — Минск в Ярцевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб гражданин Беларуси. Посольство осуществляет необходимое взаимодействие с местными властями и белорусскими правоохранительными органами. — Посольство Беларуси (@Embassybel) 9 октября 2018 г.