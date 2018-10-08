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Игра теней. В Вилейском краеведческом музее будут показывать спектакли «Теневого театра»
Новости Беларуси. Новые актерские воплощения «Теневой театр» готовится начать свой новый сезон в Вилейском краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он станет продолжением общего проекта под названием «Тени», который стартовал с кукольных представлений. Сейчас в постановках будут участвовать люди – сотрудники музея. Такой театр еще называется «Театр за ширмой». Это новая интерактивная форма, чтобы привлечь больше посетителей.
Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:
Проект долгосрочный и рассчитан на то, чтобы в теплое время вечером показывать постановки под открытым небом. Задумку планируют представить и на Международном музейном форуме, который состоится в 2019 году в Бресте.
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Новости Беларуси. Новые актерские воплощения «Теневой театр» готовится начать свой новый сезон в Вилейском краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина»...
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