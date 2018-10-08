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Инновационный проект. Школьники создали виртуальную карту Заводского района
Новости Беларуси. «Заводской район. Теперь и виртуальный». Местные школьники разработали уникальную карту, которую уже можно найти во всемирной поисковой системе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Авторы проекта учащиеся Дворца детей и молодёжи «Золак». Ее ребята сделали за время каникул в рамках проекте «Технолето». Особенность интерактивной карты – нанесены на неё самые знаковые объекты района, которому в этом году 80 лет.
Ирина Жарская, директор государственного учреждения дополнительного образования «Дворец детей и молодёжи «Золак»:
Мы над ней продолжаем работу и на сегодня понимаем, что это вылилось в инновационный проект по формированию гражданственности и патриотизма.
Сегодня во Дворце детей и молодёжи «Золак» занимаются почти пять с половиной тысяч ребят Заводского района. Десятки кружков позволяют найти своё занятие каждому: от технического творчества до спорта и музыки.
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Новости Беларуси. «Заводской район. Теперь и виртуальный». Местные школьники разработали уникальную карту, которую уже можно найти во всемирной поисковой...
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