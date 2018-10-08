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Инновационный проект. Школьники создали виртуальную карту Заводского района

09.10.2018 20:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Заводской район. Теперь и виртуальный». Местные школьники разработали уникальную карту, которую уже можно найти во всемирной поисковой системе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инновационный проект. Школьники создали виртуальную карту Заводского района

Авторы проекта учащиеся Дворца детей и молодёжи «Золак». Ее ребята сделали за время каникул в рамках проекте «Технолето». Особенность интерактивной карты – нанесены на неё самые знаковые объекты района, которому в этом году 80 лет.

Инновационный проект. Школьники создали виртуальную карту Заводского района

Ирина Жарская, директор государственного учреждения дополнительного образования «Дворец детей и молодёжи «Золак»:
На интерактивной карте дети выбирали те объекты, которые для них интересны. Безусловно, 1-й объект  это Дворец детей и молодежи и его несколько филиалов, также мы разместили нашу любимую «Чижовка -Арену», дельфинарий, зоопарк, парк 900-летия г. Минска.

Инновационный проект. Школьники создали виртуальную карту Заводского района

Мы над ней продолжаем работу и на сегодня понимаем, что это вылилось в инновационный проект по формированию гражданственности и патриотизма.

Инновационный проект. Школьники создали виртуальную карту Заводского района

Сегодня во Дворце детей и молодёжи «Золак» занимаются почти пять с половиной тысяч ребят Заводского района. Десятки кружков позволяют найти своё занятие каждому: от технического творчества до спорта и музыки.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Заводской район. Теперь и виртуальный». Местные школьники разработали уникальную карту, которую уже можно найти во всемирной поисковой...
 
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