Белорусы скупают новые авто: в лидерах Renault, Lada, Volkswagen и Geely



Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Белорусская автомобильная ассоциация опубликовала статистику по итогам продаж в третьем квартале этого года.

По объемам продаж лидируют Renault, Lada, Volkswagen, Geely и Nissan. В лидерах все еще Renault, однако темпы продаж у него не такие высокие. Прирост в процентах за три квартала в этом году всего на 14% превышает аналогичные показатели прошлого года.

Примерно такая же динамика наблюдается и у Volkswagen: там прирост равен 17%.

В то же время LADA показывает прирост в 201%. А Geely – в 1929%! В прошлом году за три квартала дилер продал всего 45 автомобилей, зато в этом – уже 913.

«Несмотря на то, что по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет наблюдается значительный рост продаж новых автомобилей, третий квартал этого года показал минимальный прирост ко второму кварталу, что говорит о затухании темпов роста рынка», – отмечает БАА.

кредитования и лизинга . По мнению Председателя Правления БАА Сергея Михневича, основным драйвером роста рынка в этом году являлась доступность условий

Замедление роста рынка вызвано увеличением количества отказов физическим лицам в кредитовании и лизинге, которое происходит в следствие ограничений, принятых Национальным банком Республики Беларусь с 1 мая этого года. Также причиной замедления темпов роста вызвано насыщением рынка и снижением потенциала спроса на нем.

Топ самых покупаемых моделей по итогам продаж за все три квартала 2018 года возглавляют Volkswagen Polo, Renault Sandero Stepway, Renault Logan, LADA Vesta, Renault Duster.