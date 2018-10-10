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Белорусы скупают новые авто: в лидерах Renault, Lada, Volkswagen и Geely
По объемам продаж лидируют Renault, Lada, Volkswagen, Geely и Nissan.
Примерно такая же динамика наблюдается и у Volkswagen: там прирост равен 17%.
В то же время LADA показывает прирост в 201%. А Geely – в 1929%! В прошлом году за три квартала дилер продал всего 45 автомобилей, зато в этом – уже 913.
«Несмотря на то, что по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет наблюдается значительный рост продаж новых автомобилей, третий квартал этого года показал минимальный прирост ко второму кварталу, что говорит о затухании темпов роста рынка», – отмечает БАА.
По мнению Председателя Правления БАА Сергея Михневича, основным драйвером роста рынка в этом году являлась доступность условий
Замедление роста рынка вызвано увеличением количества отказов физическим лицам в кредитовании и лизинге, которое происходит в следствие ограничений, принятых Национальным банком Республики Беларусь с 1 мая этого года. Также причиной замедления темпов роста вызвано насыщением рынка и снижением потенциала спроса на нем.
Топ самых покупаемых моделей по итогам продаж за все три квартала 2018 года возглавляют Volkswagen Polo, Renault Sandero Stepway, Renault Logan, LADA Vesta, Renault Duster.
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Количество приобретенных у официальных дилеров легковых и коммерческих автомобилей в третьем квартале 2018 года достигло 14 286 единиц.
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