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Ну, за Григорьевича! Отменителя запретов!
После очередного президентского отлупа безмозглых чиновников нерешённым остаётся самый главный вопрос: какие альтернативные средства снятия стресса в порядке борьбы с пьянством могут предложить нашим суровым «синякам» МВД, Минздрав и белорусское общество
Думаете, власть о вас не заботится? Дескать, нет у нее посыла такого - сделать, чтобы среднему белорусу жить стало лучше, жить стало веселее. Ошибаетесь: власть у нас народная, только о народе и печется. Все во имя народа, все во благо народа. 1 октября народная власть вводит запрет на продажу алкоголя в ночное время - чтобы народец здоровее был, бодрее, интенсивнее шевелил сусалами за свои BYN1 тыс. А 2 октября народная власть отменяет запрет на продажу алкоголя в ночное время - потому что народец, едва поздоровеет, сразу несется в алкомаркет.
Очередной тур борьбы за трезвость, начатый 1 октября, возглавил Мингорисполком. Свелась борьба, как обычно, к запрету.
Справка «БелГазеты». Мингорисполком запретил с 1 октября 2018г. по 1 октября 2019г. с 23.00 до 7.00 реализовывать в торговой сети водку, ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7% и более, а также пиво и слабоалкогольные напитки.
Получалось, что остаканиться трудящиеся в указанный временной интервал смогут только в общепите, торгующем алкоголем в розлив с наценками, хоть ненадолго превращающими граждан в приверженцев здорового образа жизни (ЗОЖ). У решения Мингорисполкома убедительное обоснование: оно «направлено на популяризацию ЗОЖ, а также профилактику пьянства и алкоголизма». Среднестатистический белорусский чиновник уверен, что запрет - кратчайший путь к популяризации и профилактике.
Иначе думает президент Александр Лукашенко, 2 октября осуществивший уже вошедшую у него за последние годы в привычку либерализацию. Согласно официальной версии, дело было так: «Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения». В течение суток, без волокиты!
Аргументационная база у отмены запрета гораздо обширнее и убедительнее, чем у самого запрета. «Бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в т.ч. увеличением предложения контрафактной продукции... Опыт как Беларуси, начиная с советских времен, так и зарубежных стран свидетельствует о неэффективности и даже вредности запретов», - поясняет непонятливым трезвенникам БелТА.
Во-первых, если не верящий в ЗОЖ гражданин надумает сбегать в сельпо за бутылкой, высока вероятность, что побежит он в рабочее время. Во-вторых, если потребность в спиртосодержащих напитках актуализируется у него с 23.00 до 7.00, а бутылки под рукой нет, со знанием дела напоминает официальный источник из Администрации президента, «спрос всегда находит предложение». Финальная калькуляция все равно оказывается не в пользу родины и ЗОЖа: «Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли… И, как результат, увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств». При этом слабо верящий в ЗОЖ и запреты народец, как обычно, будет недоволен: не налили.
Симптоматично, что никакой широкой общественной дискуссии за этим не последовало. Просто глава Мингорисполкома Андрей Шорец очень оперативно подписал решение, отменяющее запрет, и в тот же день передал для опубликования. Примеру столицы последовали и регионы, первоначально копировавшие инициативу Минска: например, Жлобинский райисполком признал утратившим силу собственное решение «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков». Погорячились, не посоветовались с народом и президентом, вот президент и поправил.
СТАКАН, ПОЛНЫЙ ПОЛИТИКИ
Белорусское общественное мнение устроено так, что оно все сводит или к высочайшей и жесточайшей политике, или к низменной, но тоже жесточайшей бытовухе. Разберемся, несет ли решение Лукашенко об отмене запрета ночной продажи алкоголя некие сокровенные политические смыслы.
Конечно, несет - раз его принял единственный в РБ политик. Исполнительская дисциплина в стране, как показала судьба предыдущего состава Совмина, маленько провисает. Чиновничество не то чтобы откровенно саботирует распоряжения главы государства, но выполняет их с оглядкой, по кусочкам или, наоборот, буквально, в режиме итальянской забастовки. По госаппарату после недавних переговоров Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи наверняка поползли обычные слухи: Акела промахнулся, Акела - уже не торт, Акела уходит на пенсию и т.п. Бюрократия чувствительна к таким сигналам. В этом контексте отмена решения Мингорисполкома от 1 октября несет очень определенный месседж. И даже целый набор месседжей: 1) первое лицо по-прежнему строго-настрого руководит всей РБ сверху донизу, не забалуешь; 2) первое лицо заботится о народе; 3) первое лицо в хорошей административно-управленческой форме и, скорее всего, пойдет на президентские выборы.
Не будем отвергать с ходу традиционный и крайне примитивный упрек в популизме: мол, «злачынная ўлада» задабривает народ стаканом. Ни Мингорисполком, ни, скажем, Жлобинский райисполком не воспринимаются электоратом как демократические институты, как-то от него, электората, зависящие. Это назначенцы, поведение которых обусловлено их отношениями с начальством, а не с гражданами, которым нужно чем-то заняться с 23.00 до 7.00. Напротив, президент - единственное должностное лицо, которое как-то зависит от электората и его мнения.
Хочет Александр Григорьевич заниматься популизмом - пусть занимается, была бы польза гражданам.
Популизм - это обычно к выборам. А что у нас с президентскими выборами? 2 октября глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что этот вопрос отложен до будущей весны: «Нет нужды начинать политический сезон досрочно... Скорее всего, глава государства сообщит о возможной дате выборов в очередном послании. А пока разговоры о выборах не ведутся». Более того, пока даже не решен вопрос о том, сперва проводить парламентские или президентские выборы, а также не совместить ли их для экономии: «Гипотетически все может быть, поскольку это не противоречит законодательству. Все зависит от того, как политическое руководство определяет целесообразность совмещения либо развода выборов». Раз дата выборов будет предположительно оглашена весной, президенту нет смысла загодя теребить чувствительные зоны электорального бессознательного своей властной популистской рукой.
Справка «БелГазеты». Согласно законодательству, выборы президента РБ должны состояться не позднее 30 августа 2020г., выборы в нижнюю палату парламента (ПП НС) - не позднее 10 сентября 2020г.
Даже в вечно ругающих начальство соцсетях отмену ночного алкогольного запрета в целом поддержали. Ритуальные завывания про алкоголизацию населения звучали лишь в негосударственных СМИ - и то спорадически.
Проблема есть, удельная доля акцизов на алкоголь и табак в доходной части бюджета уже обсуждалась не раз. Однако этому агитационно-пропагандистскому дискурсу («пьяный бюджет», «власть спаивает народ» и т.п.) уже более 100 лет - впервые он был использован оппозицией еще в Российской империи на рубеже XIX-XX вв. Траектория материализации этого дискурса тоже известна: антиалкогольная кампания, революция, фальсификаты, самогон, денатурат, массовые отравления, криминал, повторная монополизация отрасли государством. Это уже, извините, не наркология, а политология.
ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО ПРОВАЛ
Уже 5 октября в ходе общения с журналистами в Ивацевичском районе глава государства счел нужным объяснить свою позицию еще раз. Итак, во-первых: «Я категорически запретил без моего ведома касаться этой проблемы». Не лезьте поперек батьки в пекло. Во-вторых, антиалкогольные кампании из истории: «Ставили чайник, а туда наливали вино, водку. И начальники, и подчиненные, и партийные деятели пили и улыбались во время этих безалкогольных законов». Да, все именно так и было - не только в конце 1980-х, о которых вспоминает Александр Григорьевич, но и накануне 1917г. «Сухой закон» в пьющей стране разрушает легальный рынок алкоголя и создает криминальный, бутлегерский: «Они закупали и даже перепродавали. Нам это надо? Нам надо, чтобы таксисты продавали это спиртное?». Ох, если бы этим промышляли только таксисты!
Тихий идиотизм ситуации в том, что все это уже было, и не раз. Решение в ведомственных интересах продавливалось сперва через Совмин, затем через местные власти, после чего вводился очередной запрет.
Справка «БелГазеты». В августе 2015г. решением президента был снят запрет на ночную продажу спиртного в Минске (действовал с июня 2015г.) и Гомеле (действовал с ноября 2013г.).
На этот раз якобы Совмин разрешил ввести лоббируемый МВД «сухой закон для ночного ритейла» в порядке эксперимента. В чем смысл эксперимента, не вполне понятно: «Какой эксперимент? Его проводят, если не знаешь, что будет на выходе, чтобы попробовать. Но мы же это сполна попробовали». Видимо, у должностных лиц короткая, девичья память.
В первом эшелоне белорусских антиалкогольных кампаний традиционно идут правоохранители. Люди в погонах не привыкли скрывать свою позицию, они слишком прямолинейны для аппаратных интриг и поэтому рвутся напролом с грудью в орденах и нараспашку, принимая огонь на себя. Между тем антиалкогольное лобби не исчерпывается МВД. Однако на этот раз все шишки достались милиции: «Это безмозглое решение правительства в виде эксперимента. Наверное, чтобы угодить милиции и т.д. Милицию я предупредил. Она должна работать в тех социально-экономических условиях, которые складываются в государстве». Проявили инициативу не по чину - получили по фуражке.
Сюжет с алкогольно-ночным запретом и его срочной отменой хорошо характеризует существующую в РБ ведомственную рассогласованность, заставляющую власть периодически экспериментировать посредством прыжка на грабли. Президент лишь напомнил, что на грабли его подчиненные уже прыгали, а политическую ответственность за их прыжки, увы, придется нести ему.
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Президент отменил запрет на ночную продажу алкоголя.
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