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На домашней Шахматной олимпиаде у Беларуси будет 3 команды

11.10.2018 22:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Всемирная шахматная олимпиада в 2022-м пройдет в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Как известно, это решение было принято на генеральной ассамблее Международной шахматной федерации, которая прошла в Батуми.

На домашней Шахматной олимпиаде у Беларуси будет 3 команды

Наша столица уже имеет опыт проведения международных шахматных форумов. Новое руководство ФИДЭ уверено, что белорусская площадка способна принимать любые масштабные мероприятия. Преференция для хозяев – три команды-участницы, которые будут бороться за медали мирового форума. Белорусская федерация делает ставки и на нынешнюю 14-летнюю молодежь, которая должна усилить национальную сборную. Подготовка к элитному форуму уже началась. Одна из задач – собрать рекордное количество участников.

На домашней Шахматной олимпиаде у Беларуси будет 3 команды

Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ:
Мы хотим сделать самую лучшую Олимпиаду в истории, мы для этого все усилия приложим. У нас большая поддержка. У нас уже есть идеи по онлайн-трансляции, что это будет что-то особенное. То есть мы уже сейчас начинаем работать. Мы же шахматисты, поэтому должны все просчитывать наперед.

Однозначно ставим самые высокие задачи и нереальные цели. Но чем выше задача, тем больше шансов, что она реализуется. Потому что когда мы заговорили в первый раз про Олимпиаду 2022 года, в нас тоже никто не верил. Казалось, что это какие-то фантазии. Но на самом деле мне кажется, что все реально, нужно просто четко идти к цели.

Всемирная шахматная Олимпиада в 2022 пройдет на конькобежном стадионе «Минск-Арена». Также наша столица примет чемпионат мира среди женщин в 2020 году (он пройдет по нокаут-системе). А затем Минск примет мужской Кубок мира-2021.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Всемирная шахматная олимпиада в 2022-м пройдет в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Как известно, это решение было принято на генеральной...
 
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