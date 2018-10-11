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База Витебского плодоовощного комбината продана почти за $2 млн

12.10.2018 19:01 — Разное | Партизан  
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Производственная база ОАО «Витебский плодоовощной комбинат», находящегося в процедуре ликвидации, продана по результатам аукциона частному инвестору почти за Br4 млн, сообщил антикризисный управляющий Виктор Пилецкий.

В состав лота было включено более 20 зданий и сооружений различного функционального назначения общей площадью более 32 тыс. кв. м, объекты инженерной инфраструктуры, а также около 11 тыс. единиц движимого имущества на участке 10 га в агрогородке Новка Витебского района. Площадка выставлялась на торги единым лотом в 12-й раз, начальная цена была установлена в размере почти Br3,8 млн.

Так как интерес к объекту проявил единственный участник, покупатель согласился приобрести производственную базу по начальной цене, увеличенной на 5%. Им оказалось ООО «Жебел Недвижимость», зарегистрированное в Минске. Представитель инвестора пояснил, что на объекте планируется развивать производственную деятельность, рабочие места будут сохранены.

Как сообщил Виктор Пилецкий, вырученные на аукционе деньги направят на погашение требований кредиторов, заявленных по делу о банкротстве Витебского плодоовощного комбината. По данным на начало сентября 2018 года, всего в реестр требований включена задолженность в размере более Br13 млн. 

За время производства по делу погашены долги, в том числе полностью перед бюджетом, на общую сумму свыше Br1,1 млн, в основном за счет продажи оборудования, организации выпуска и сбыта продукции. Благодаря модернизации менеджмента предприятия коллективу удалось сократить более чем в 2 раза убытки от производственной деятельности, в защитном периоде прорабатывались возможности санации комбината.

«Такая перспектива оказалась бы реальной при сохранении в собственности предприятия линии детского питания, а на оставшемся устаревшем оборудовании по розливу соков и другой консервированной продукции нам удалось лишь минимизировать убытки», — констатировал Виктор Пилецкий. 

Линия по производству детского питания была продана финансово-кредитной организации в 2013 году в счет погашения задолженности по кредитам. Из-за снижения производственных мощностей комбинат значительно сократил объем выпуска продукции, что стало основной причиной обращения в суд с заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве). 

В последующем это оборудование оказалось в собственности частной компании, арендующей производственную площадку у предприятия.


Справка. Витебский плодоовощной комбинат признан банкротом по решению экономического суда Витебской области в сентябре 2017 года. В отношении предприятия открыта ликвидационная процедура на год, которая продлена до марта 2019 года в связи с необходимостью реализации имущества для более полного удовлетворения требований кредиторов. 

Предприятие образовано в 1993 году. Основными видами деятельности были производство консервов для детского питания на основе плодоовощного пюре и пюре из дикорастущих ягод, консервов общего назначения и пюре-полуфабрикатов. По данным на начало сентября, на комбинате трудятся 16 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Производственная база ОАО «Витебский плодоовощной комбинат», находящегося в процедуре ликвидации, продана по результатам аукциона частному инвестору почти за Br4...
 
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