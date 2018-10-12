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На заводе АвтоВАЗа в Тольятти нашли тайную майнинг-ферму
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На тольяттинском заводе АвтоВАЗа один работник оказался очень хитрым. Он сделал ферму для майнинга криптовалют. Она требует очень много электричества, поэтому дома её установить не вариант − и он спрятал оборудование в электрических шкафах зала управления конвеерами. До обнаружения работник успел так заработать примерно 1,2 миллиона российских рублей (примерно 18 тысяч долларов),
Предполагается, что майнинг-ферма работала как минимум с ноября 2017 года. Обнаружили её скорее всего тогда, когда заметили, что на заводе резко увеличилось потребление электричества − выросли счета. При среднем расходе энергии одним устройством около тысячи кВт в месяц завод потратил на счета около 600 тысяч рублей. А сам майнер, по неофициальной информации, таким обманным путём заработал 18 тысяч долларов.
В издании также написали: «Специалисты безопасности установили, что для функционирования криптофермы нарушитель использовал коммуникационный канал в интернет при помощи USB 4G-модема, благодаря чему получал удалённый доступ к своему оборудованию». Получилось найти и кошелёк, на который шла криптовалюта. Там есть транзакции с августа 2016 года − тоесть ферма, возможно, проработала на заводе больше двух лет.
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