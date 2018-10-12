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На заводе АвтоВАЗа в Тольятти нашли тайную майнинг-ферму

13.10.2018 14:29 — Разное | KYKY  
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На тольяттинском заводе АвтоВАЗа один работник оказался очень хитрым. Он сделал ферму для майнинга криптовалют. Она требует очень много электричества, поэтому дома её установить не вариант − и он спрятал оборудование в электрических шкафах зала управления конвеерами. До обнаружения работник успел так заработать примерно 1,2 миллиона российских рублей (примерно 18 тысяч долларов), пишет «Авто Mail.ru» со ссылкой на газету «Волжский автостроитель».

Предполагается, что майнинг-ферма работала как минимум с ноября 2017 года. Обнаружили её скорее всего тогда, когда заметили, что на заводе резко увеличилось потребление электричества − выросли счета. При среднем расходе энергии одним устройством около тысячи кВт в месяц завод потратил на счета около 600 тысяч рублей. А сам майнер, по неофициальной информации, таким обманным путём заработал 18 тысяч долларов.

В издании также написали: «Специалисты безопасности установили, что для функционирования криптофермы нарушитель использовал коммуникационный канал в интернет при помощи USB 4G-модема, благодаря чему получал удалённый доступ к своему оборудованию». Получилось найти и кошелёк, на который шла криптовалюта. Там есть транзакции с августа 2016 года − тоесть ферма, возможно, проработала на заводе больше двух лет.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На тольяттинском заводе АвтоВАЗа один работник оказался очень хитрым. Он сделал ферму для майнинга криптовалют. Она требует очень много электричества, поэтому...
 
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