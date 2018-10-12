Лукашенко показал Путину малую родину

После форума регионов двух стран президенты России Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались в неформальной обстановке на малой родине белорусского президента. Подробнее о поездке – в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Инна Маркив.

После продуктивного рабочего дня, как и положено отдых. Владимир Путин и Александр Лукашенко отправились на малую родину белорусского лидера – агрогородок Александрия. Добирались до места на вертолете, так быстрее.

«Когда я прилетаю сюда, я здесь живу. Я сейчас все покажу. Там две части жилая, и где собраться можно, круглый стол», – указал Лукашенко.

Редкий случай. Лукашенко в роли гида. Сменив строгий костюм на спортивный, увлеченно показывает Путину окрестности. Именно здесь будущий президент провел свое детство. Среди старых, но ухоженных построек затерялся и дом Лукашенко: небольшой и уютный, с которым связано много воспоминаний. Глава государства рассказывает коллеге о том, как он обустраивал участок и какие деревья посадил.

«Я здесь я посадил, чтобы не вырубать елку, чтобы живая росла», – рассказал белорусский лидер.

Прогулявшись по деревне, лидеры двух стран отведали угощения, выдержанные в белорусском стиле: драники и блины из печи. После продолжили путешествие на автомобиле ГАЗ-69, выпущенном в 1960-е годы.

От услуг водителя лидеры отказались. Место за рулем занял Александр Лукашенко. Пункт назначения – Трофимова криница. Это место имеет особое значение для президента Беларуси. Родник обустроил его дед, плотник Трофим. Местные стали называть криницу в честь него. Вода здесь кристально чистая и считается лечебной. Президенты не упустили возможности это проверить.

«Спасибо Хорошая водичка», – отметил Путин.