ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко показал Путину малую родину

13.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

После форума регионов двух стран президенты России Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались в неформальной обстановке на малой родине белорусского президента. Подробнее о поездке – в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Инна Маркив.

После продуктивного рабочего дня, как и положено отдых. Владимир Путин и Александр Лукашенко отправились на малую родину белорусского лидера – агрогородок Александрия. Добирались до места на вертолете, так быстрее.

«Когда я прилетаю сюда, я здесь живу. Я сейчас все покажу. Там две части жилая, и где собраться можно, круглый стол», – указал Лукашенко.

Редкий случай. Лукашенко в роли гида. Сменив строгий костюм на спортивный, увлеченно показывает Путину окрестности. Именно здесь будущий президент провел свое детство. Среди старых, но ухоженных построек затерялся и дом Лукашенко: небольшой и уютный, с которым связано много воспоминаний. Глава государства рассказывает коллеге о том, как он обустраивал участок и какие деревья посадил.

«Я здесь я посадил, чтобы не вырубать елку, чтобы живая росла», – рассказал белорусский лидер.

Прогулявшись по деревне, лидеры двух стран отведали угощения, выдержанные в белорусском стиле: драники и блины из печи. После продолжили путешествие на автомобиле ГАЗ-69, выпущенном в 1960-е годы.

От услуг водителя лидеры отказались. Место за рулем занял Александр Лукашенко. Пункт назначения – Трофимова криница. Это место имеет особое значение для президента Беларуси. Родник обустроил его дед, плотник Трофим. Местные стали называть криницу в честь него. Вода здесь кристально чистая и считается лечебной. Президенты не упустили возможности это проверить.

«Спасибо Хорошая водичка», – отметил Путин.

Эта встреча не последняя. Лидеры двух стран стараются часто видеться не только на работе, но и в неформальной обстановке.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер провел российскому коллеге экскурсию по агрогородку Александрия, в котором прошло его детство.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хор Клецкой школы искусств выиграл в творческом конкурсе «Напеў зямлі маей» микроавтобус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика