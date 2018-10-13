Кто станет победителем фотоконкурса «НН»? Объявлено голосование

Поделитесь с друзьями











Итак, пришло время выбрать победителя фотоконкурса «НН». Судя по количеству присланных фото, их будет несколько. Приятно, что принять участие в конкурсе решили даже трудовые коллективы района. Надеемся, вы, наши уважаемые читатели, поможете жюри редакции определиться с выбором. Предлагаем вашему вниманию топ-10 фотографий. Напоминаем, что это лишь первый этап голосования, который завершится через 7 дней. Второй этап стартует 21 октября, поэтому у вас ещё есть возможность выслать свои фото.





1. ОАО «Грицкевичи»





2. Несвижский государственный колледж им. Якуба Коласа





3. Людмила Борисовна Ксенжук





4. Семья Ляшкевич





5. филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»





6. Ольга Бородако





7. Анна Михайловна Слабко





8. Семья Юркевич





9. Ольга Макаревич





10. Галина Антоновна Голобурда