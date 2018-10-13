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Кто станет победителем фотоконкурса «НН»? Объявлено голосование

14.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Итак, пришло время выбрать победителя фотоконкурса «НН». Судя по количеству присланных фото, их будет несколько. Приятно, что принять участие в конкурсе решили даже трудовые коллективы района. Надеемся, вы, наши уважаемые читатели, поможете жюри редакции определиться с выбором. Предлагаем вашему вниманию топ-10 фотографий. Напоминаем, что это лишь первый этап голосования, который завершится через 7 дней. Второй этап стартует 21 октября, поэтому у вас ещё есть возможность выслать свои фото. 

Кто станет победителем фотоконкурса «НН»? Объявлено голосование

1.  ОАО «Грицкевичи»

Кто станет победителем фотоконкурса «НН»? Объявлено голосование

2.  Несвижский государственный колледж им. Якуба Коласа

Кто станет победителем фотоконкурса «НН»? Объявлено голосование

3. Людмила Борисовна Ксенжук

Кто станет победителем фотоконкурса «НН»? Объявлено голосование

4. Семья Ляшкевич

Кто станет победителем фотоконкурса «НН»? Объявлено голосование

                                                  5. филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

Кто станет победителем фотоконкурса «НН»? Объявлено голосование

6. Ольга Бородако

Кто станет победителем фотоконкурса «НН»? Объявлено голосование

7. Анна Михайловна Слабко

Кто станет победителем фотоконкурса «НН»? Объявлено голосование

8. Семья Юркевич

Кто станет победителем фотоконкурса «НН»? Объявлено голосование

9. Ольга Макаревич

Кто станет победителем фотоконкурса «НН»? Объявлено голосование

10.  Галина Антоновна Голобурда


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