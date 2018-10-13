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С сегодняшнего дня в Беларуси вновь дорожает топливо

14.10.2018 10:05 — Разное | Аргументы и факты  
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С сегодняшнего дня в Беларуси вновь дорожает топливо
Фото из открытых источников

С 14 октября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь выросла на 1 копейку. 

Новые цены: 

  • АИ-92-К5-Евро - 1,39 руб., 
  • АИ-95-К5-Евро – 1,47 руб., 
  • АИ-98-К5-Евро – 1,68 руб., 
  • ДТ – 1,47 руб.

Белорусские НПЗ продолжают работать в сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты, сообщили в Белнефтехиме.

Так, цена нефти в октябре в среднем составила 85,1 доллара за баррель и с начала года выросла на 59,3%. Автомобильное топливо на белорусских АЗС за этот период подорожало лишь на 14,4%. 

С сегодняшнего дня в Беларуси вновь дорожает топливо
В Белнефтехиме объяснили, почему в Беларуси дорожает топливо
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Об изменении розничных цен на автомобильное топливо сообщили в Белорусском государственном концерне по нефти и химии.
 
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