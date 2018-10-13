С сегодняшнего дня в Беларуси вновь дорожает топливо

С 14 октября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь выросла на 1 копейку.

Новые цены:

АИ-92-К5-Евро - 1,39 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 1,47 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 1,68 руб.,

ДТ – 1,47 руб.

Белорусские НПЗ продолжают работать в сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты, сообщили в Белнефтехиме.