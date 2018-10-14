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Заседание Священного Синода пройдет в Минске

15.10.2018 10:07 — Разное | БДГ  
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Впервые в истории православной церкви заседание Священного Синода пройдет в столице Беларуси 15 октября.

Главенствовать на заседании будет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 13 октября прибыл в Минск для участия в заседании Священного Синода Русской православной церкви.

В присутствии тысяч верующих он освятил Всехсвятский храм в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, пишет krynica.info.

Идею строительства церкви еще в 90-е поддержал президент Беларуси. Отдавая дань памяти всем невинно убиенным, в честь которых и создавался храм, государство на протяжении всех лет участвовало в его строительстве. Освящение главного храмового пространства в праздник Покрова очень символично – Беларусь под духовной защитой всех святых.

Фото: krynica.infook.ru

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые в истории православной церкви заседание Священного Синода пройдет в столице Беларуси 15 октября.
 
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