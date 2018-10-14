Заседание Священного Синода пройдет в Минске

Впервые в истории православной церкви заседание Священного Синода пройдет в столице Беларуси 15 октября.

Главенствовать на заседании будет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 13 октября прибыл в Минск для участия в заседании Священного Синода Русской православной церкви.

В присутствии тысяч верующих он освятил Всехсвятский храм в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, пишет krynica.info .

Идею строительства церкви еще в 90-е поддержал президент Беларуси. Отдавая дань памяти всем невинно убиенным, в честь которых и создавался храм, государство на протяжении всех лет участвовало в его строительстве. Освящение главного храмового пространства в праздник Покрова очень символично – Беларусь под духовной защитой всех святых.