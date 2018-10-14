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В ДТП в Гомеле столкнулись четыре автомобиля
15.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В ДТП в Гомеле столкнулись четыре автомобиля, сообщили корреспонденту
Авария произошла днем 13 октября. 30-летний водитель на "Мицубиси" ехал по Речицкому проспекту со стороны улицы Барыкина в направлении улицы Клермон Ферран. При повороте налево он не уступил дорогу и столкнулся с "Мерседесом", двигавшимся во встречном направлении. От удара "Мицубиси" отбросило на БМВ, остановившийся на улице Клермон Ферран, который в свою очередь столкнулся со стоявшим позади "Доджем".
Как рассказали в областной ГАИ, в результате ДТП пострадал 58-летний пассажир "Мицубиси", с травмами он был госпитализирован в реанимацию областной больницы.
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В ДТП в Гомеле столкнулись четыре автомобиля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Авария произошла днем 13 октября....
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