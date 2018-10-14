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Простой рецепт: готовим луковые кольца в кляре
Начинаете есть лук в преддверии сезона простуд? Этот простой рецепт разнообразит меню.
Ингредиенты:
Для соуса:
Нарезаем лук кольцами шириной примерно в сантиметр.
Делим на одиночные кольца.
В отдельной миске в муку добавляем приправы и соль. Перемешиваем.
Взбиваем яйца.
Наливаем масло в сотейник и разогреваем его. Лук панируем в муке, потом – в яйце.
Панируем в сухарях и бросаем кольца жарить в сотейник.
Делаем соус: мелко нарезаем зелень и чеснок, добавляем соль и чёрный перец.
Смешиваем с йогуртом и выкладываем в соусник. Сверху посыпаем зеленью.
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Начинаете есть лук в преддверии сезона простуд? Этот простой рецепт разнообразит меню. Ингредиенты:лук – 200 гр мука – 70 гр сухари – 70 гр яйца – 2 шт. приправа для...
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