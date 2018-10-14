Простой рецепт: готовим луковые кольца в кляре

Начинаете есть лук в преддверии сезона простуд? Этот простой рецепт разнообразит меню.

Ингредиенты:

лук – 200 гр

мука – 70 гр

сухари – 70 гр

яйца – 2 шт.

приправа для гриля – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

масло – 300 гр

Для соуса:

йогурт греческий – 150 гр

укроп – 20 гр

чеснок – 15 гр

соль – 0,5 ч.л.

Нарезаем лук кольцами шириной примерно в сантиметр.





Делим на одиночные кольца.





В отдельной миске в муку добавляем приправы и соль. Перемешиваем.





Взбиваем яйца.





Наливаем масло в сотейник и разогреваем его. Лук панируем в муке, потом – в яйце.





Панируем в сухарях и бросаем кольца жарить в сотейник.





Делаем соус: мелко нарезаем зелень и чеснок, добавляем соль и чёрный перец.





Смешиваем с йогуртом и выкладываем в соусник. Сверху посыпаем зеленью.



