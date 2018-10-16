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Рейтинг белорусских городов: где лучше экономика и качество жизни

17.10.2018 00:26 — Разное | Ежедневник  
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Рейтинг белорусских городов: где лучше экономика и качество жизни

Как считают эксперты, субрегиональные центры наподобие Мозыря, Полоцка-Новополоцка, Пинска, Глубокого могут в какой-то степени составить в будущем конкуренцию областным центрам и стать привлекательными для проживания.

Согласно результатам рейтинга белорусских городов, проведенного «Центром новых идей», Минск опережает другие белорусские города по ряду показателей. Тем не менее, стремительно догоняют, а кое-где и опережают белорусскую столицу Брест и Гродно.

Экономические показатели, кроме Минска, выше всего у Новополоцка, Солигорска, Мозыря. В демографические и экономические аутсайдеры согласно рейтингу попали Орша, Борисов и Бобруйск.

У Бреста и Гродно есть потенциал

Как отметил на конференции Reshape-2018 старший исследователь CASE Belarus Дмитрий Бабицкий, в последние годы Минск теряет промышленность, которая активно заменяется сервисом.

«Развивается и растет «агломерационное кольцо» вокруг Минска. В основном у нас прирост занятости происходит в границах этого кольца. Поэтому такие объекты как Заславль, Дзержинск, Смолевичи – это сейчас топ мест, где открываются новые рабочие места», – сказал он.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что в Минской области занятых больше, чем проживающих, что в свою очередь характерно также для Солигорска.

«Более 100 тысяч человек приезжает ежедневно в Минск на работу из других городов, то есть каждый десятый работающий в Минске в нем не живет», – сказал он.

Дмитрий Бабицкий также прокомментировал лидирующие позиции, которые  заняли в рейтинге городов Беларуси Гродно и Брест. Эксперт привел в пример Польшу, где такие города, как Гданьск, Щетин, Вроцлав, развиваются динамичнее Варшавы.

«И пусть в Беларуси еще такой тенденции невидно, у Бреста, Гродно и еще ряда городов очень большой потенциал», – считает Дмитрий Бабицкий.

«Почему в рейтинге лидируют Брест и Гродно? У них есть большой плюс в том, что они находятся на границе и поэтому сильно вовлечены в трансграничные связи, у них есть постоянный доступ к новым знаниям, «фишкам», и там есть команды, которые пытаются все это внедрить. И самое главное, там есть человеческий потенциал. Кто-то открыл кофейню, за ней подтянулся стартап, а за этим и стоит будущее городов», – в свою очередь заметил директор фонда «Интеракция» Иван Щедренок.

Почему у Орши нет шансов?

При этом эксперты солидарны в том, что при строгой вертикали власти, которая характерна для Беларуси, регионам сложно развиваться.

«У нас же главный пожарник и главный врач сидят только в областном городе. Этому соответствуют и финансовые потоки, как формальные так и нет, – пояснил Дмитрий Бабицкий. –  Весь «жир» концентрируется там, где власть, то есть в областных городах или городах наподобие Солигорска, Новополоцка, где есть огромные предприятия. Поэтому Орше с Борисовом надеяться не на что, особенно учитывая отсутствие там университетов»..

К сожалению, признает Иван Щедренок, главная цель главы районного центра состоит в том, чтобы давать показатели.

«Его головная боль – как увеличить надои и собрать больше урожая. А чтобы город развивался нужно думать, как сделать его конкурентоспособным», – считает эксперт.

Иван Щедренок признает, что этими вопросам местной власти некогда заниматься, да она на это и не способна.

«Вся система работает так: есть строгая вертикаль, и решения, которые принимаются, принимаются центром, в результате на местах сидят не стратеги, а исполнители. В этом, на мой взгляд, самая большая загвоздка с точки зрения управления городами», – уверен эксперт.

Как будут развиваться агломерации?

На взгляд Ивана Щедренка, города наподобие Мозыря, Полоцка-Новополоцка, Пинска, Глубокого – это такие субрегиональные центры, которые могут в какой-то степени составлять конкуренцию областным городам и в какой-то мере за ними тоже будущее. Значит, и они имеют все шансы стать привлекательными для проживания.

«Я не сторонник схлопывания страны в один город. Если в Беларуси пройдет реформа административно-территориального деления, уверен, ставка будет сделана на формирующие агломерации. Главное, чтобы эти агломерации стали центрами тех субрегионов, которые в стране формируются», – заключил он.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Как считают эксперты, субрегиональные центры наподобие Мозыря, Полоцка-Новополоцка, Пинска, Глубокого могут в какой-то степени составить в будущем конкуренцию...
 
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