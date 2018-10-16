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Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов прошла в Волковысском районе

17.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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На повестке дня сессии – работа органов местного управления и самоуправления района по содействию занятости населения.
 
Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов прошла в Волковысском районе
 
Депутаты областного Совета  посетили в Волковыске объекты, связанные с темой сессии, — ОАО «Беллакт» и «Волковысский мясокомбинат», центральную районную больницу, новую котельную с мини-ТЭЦ по улице Софьи Панковой, молодежный центр «Дельта»,  развлекательно-торговый центр по улице Победы. 
 
Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов прошла в Волковысском районе
 
Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов прошла в Волковысском районе
Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов прошла в Волковысском районе
Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов прошла в Волковысском районе
Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов прошла в Волковысском районе
 
На пленарном заседании выездной сессии были обсуждены вопросы реализации задач в области политики занятости на территории района, деятельности комиссии по координации работы по содействию занятости населения,  затрагивались вопросы  инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства, а также закрепления молодых специалистов на предприятиях района.
 
Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов прошла в Волковысском районе
Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов прошла в Волковысском районе
Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов прошла в Волковысском районе
Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов прошла в Волковысском районе
Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов прошла в Волковысском районе
Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов прошла в Волковысском районе
 
 
 
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На повестке дня сессии – работа органов местного управления и самоуправления района по содействию занятости населения.
 
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