Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов прошла в Волковысском районе

На повестке дня сессии – работа органов местного управления и самоуправления района по содействию занятости населения.





Депутаты областного Совета посетили в Волковыске объекты, связанные с темой сессии, — ОАО «Беллакт» и «Волковысский мясокомбинат», центральную районную больницу, новую котельную с мини-ТЭЦ по улице Софьи Панковой, молодежный центр «Дельта», развлекательно-торговый центр по улице Победы.





















На пленарном заседании выездной сессии были обсуждены вопросы реализации задач в области политики занятости на территории района, деятельности комиссии по координации работы по содействию занятости населения, затрагивались вопросы инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства, а также закрепления молодых специалистов на предприятиях района.























