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Обогнали страны ЕС и почти всех соседей. Как растут цены в Беларуси и других странах

17.10.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси в сентябре ускорилась годовая инфляция. Произошло это в том числе из-за подорожавшего мяса, а также подскочивших цен на топливо, услуги высшего образования и связи. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличается годовая инфляция в Беларуси и других странах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59819.php

Обогнали страны ЕС и почти всех соседей. Как растут цены в Беларуси и других странах

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В еврозоне годовая инфляция в сентябре составила 2,1%, а в странах ЕС — 2,2%, сообщает Евростат. Ниже всего этот показатель в прошлом месяце составил в Дании(0,5%), следом идут Греция (1,1%), Ирландия (1,2%), Финляндия (1,4%), Италия и Польша (по 1,5%).

В лидерах по годовому росту цен оказались Румыния (4,7%), Венгрия (3,7%), Болгария(3,6%). В Эстонии годовая инфляция в сентябре составила 3,5%, в Латвии — 3,3%, а в Литве — 2,4%.

В России годовая инфляция в сентябре ускорилась до 3,4%. Заметнее всего выросли цены на платные услуги — на 3,8%.

В Украине инфляция в годовом измерении в прошлом месяце немного замедлилась — до 8,9% по сравнению с 9% по итогам августа.

В Великобритании потребительские цены повысились в сентябре этого года на 2,4% в годовом сопоставлении, в Китае — на 2,5%

По итогам этого года инфляция в Беларуси, прогнозируют власти, не должна превысить 6%.

Ранее Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу к концу нынешней пятилетки снизить инфляцию до 3−4% в год. По его мнению, сейчас нет оснований для роста цен. «В этом году 5−6% мы должны по стране иметь инфляцию. В следующем — 4−5%. Мы должны выйти на 3−4%. Не надо 1,5%, как в Европе или в Америке. Потому что инфляция — это тоже чья-то заработная плата. И мы еще не настолько сегодня нащупали рыночным образом ту цену, при которой будет рентабельной та или иная продукция. Поэтому пускай будет 3−4% к концу пятилетки», — заявил Александр Лукашенко.

 
 
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В Беларуси в сентябре ускорилась годовая инфляция. Произошло это в том числе из-за подорожавшего мяса, а также подскочивших цен на топливо, услуги высшего...
 
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