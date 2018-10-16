|
Обогнали страны ЕС и почти всех соседей. Как растут цены в Беларуси и других странах
17.10.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси в сентябре
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
В еврозоне годовая инфляция в сентябре составила 2,1%, а в странах ЕС — 2,2%,
В лидерах по годовому росту цен оказались Румыния (4,7%), Венгрия (3,7%), Болгария(3,6%). В Эстонии годовая инфляция в сентябре составила 3,5%, в Латвии — 3,3%, а в Литве — 2,4%.
В России годовая инфляция в сентябре
В Украине инфляция в годовом измерении в прошлом месяце немного замедлилась — до 8,9% по сравнению с 9% по итогам августа.
В Великобритании потребительские цены
По итогам этого года инфляция в Беларуси,
Ранее Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в сентябре ускорилась годовая инфляция. Произошло это в том числе из-за подорожавшего мяса, а также подскочивших цен на топливо, услуги высшего...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)