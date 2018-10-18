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Основные темы обсуждения на встрече Александра Лукашенко с руководством Администрации Президента. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Администрация Президента должна быть монолитным экспертным центром, и глава государства ждет от него эффективной командной работы. Об этом 18 октября шла речь на совещании с руководством политического штаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди основных задач – контроль над безупречным исполнением поручений главы государства, кадровая политика, работа с населением и идеология. Корреспондент Екатерина Жилянина с подробностями.
Екатерина Жилянина, СТВ:
На совещание во Дворце Независимости руководство Администрации Президента собирается в обновленном и расширенном составе. Спектр вопросов широк. Монолитный экспертный центр – так определяет свой политический штаб белорусский лидер.
Идеология – вопрос тонкий и крайне чувствительный. В работе с людьми не должно быть грубых устаревших методов. В апреле у главы Администрации появился новый заместитель Владимир Жевняк. Именно в его ведении находятся идеологическая работа. Так что процесс обновления уже запущен.
Есть требования, которые в Беларуси известны каждому управленцу. В принципе, и каждому белорусу, ведь Александр Лукашенко не раз повторял их публично, в том числе назначая новые кадры. Например, честность, ответственность за коррупцию, справедливое отношение к людям. Справедливость вообще одно из ключевых понятий в политике нашего государства.
Такое же неизменное требование: ни одно обращение граждан не должно остаться без внимания. Ежедневно в Администрацию Президента их поступает от нескольких десятков до сотен. Хотя данные свидетельствуют о том, что число сокращается. И это факт, безусловно, положительный: значит, меньше становится нерешенных проблем. Постоянно проводятся и личные приемы. Обращения граждан – это своего рода индикатор деятельности местной власти. Президент поручал пересмотреть систему, сами подходы к обращениям (и обязательно проверит, как выполняется эта работа).
Впрочем, важно услышать не только сигналы о недочетах, но и передовые идеи. Александр Лукашенко уже поручал привлекать к дискуссиям экспертов. Как показала практика, это очень действенно при принятии правовых актов. Так же, как и общественные обсуждения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тут у нас появились интересные писаки. Неизвестно, кому они угодить хотят и у кого научились. И вносят такие нормы, что это даже людей возмутило, не только специалистов.
Пару лет назад перед Администрацией стояла
Александр Лукашенко:
Точно так же, если вопрос касается силового блока страны. У нас для этого есть Государственный секретариат Совета безопасности. Пусть он небольшой по своему составу, наверное, там специалисты лучше разбираются и понимают, нежели специалисты в Администрации Президента, каким образом реализовывать указания и поручения Президента как Главнокомандующего. Да у вас и кадров таких нет. Они и не нужны в Администрации Президента, чтобы это было дублирование некое. Поэтому разграничение полномочий – это важный вопрос.
Через Администрацию должны проходить все основные темы и документы. Ведь как иначе госорган сможет обратить внимание Президента на спорные моменты? На то, как отразится то или иное решение на жизни людей и экономике в целом. Тесное взаимодействие должно быть налажено со всеми ведомствами, а каждое предложение – сопровождаться аналитическим обоснованием. Прямая обязанность Администрации – контроль за исполнением поручений Президента. Их более 3000, и касаются они самых разных сфер: зарплат, занятости, развития регионов от перспектив отдельных производств до импортозамещения и продовольственной безопасности. Выполнено большинство, порядка 80 %. Остальные остаются на жестком контроле.
Александр Лукашенко:
Чтобы доклады от исполнителей с мест не ложились прямо на стол Президенту не обработанные вами тремя. Чтобы вы не были здесь простыми почтальонами: взял у министра доклад, что какой-то участок дороги Президент поручил построить, построили, не построили, по каким причинам, и принесли, мне положили на стол. Мне такая почта не нужна. Вы должны анализировать тот или иной отчет, доклад и представлять на одной странице доклад Президенту: сделано, не сделано, почему.
За год почти 150 должностных лиц получили новые рабочие места. Кадровая ротация должна быть грамотной и своевременной, анализ реестра – глубоким и всесторонним.
Александр Лукашенко:
От того, правильно ли подобраны управленцы и специалисты на местах, зависит слишком многое, так что кадровая политика продолжит совершенствоваться. Таково поручение Александра Лукашенко. Задан вектор и на омоложение: готовые специалисты не должны засиживаться и оставаться незамеченными.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Поэтому сегодня Администрация совершенствует формы работы в кадровой политике. Сформирован специальный кадровый резерв, который включает в себя 73 человека, которые работают в местных органах власти (это по рекомендациям губернаторов). Мы, сформировав вот этот резерв, очень активно работаем с этими молодыми людьми.
Правовая оценка происходящих в стране событий тоже входит в обязанности Администрации. Один из последних случаев, о котором доложили главе государства, – предложение Конституционного суда о защите адвокатской тайны.
Александр Лукашенко:
Вы хотите запустить этот маховик, чтобы потом пришли прокуроры и сказали: вы знаете, нам тоже надо особые какие-то условия, если мы где-то прокололись или проколемся. Все в стране перед законом равны.
Особая роль у помощников Президента (они же выполняют функции инспекторов по кадрам). Знать, как работает местная власть и чем живут белорусские регионы – это их зона ответственности, и об этом, собственно, на совещании тоже доложили Президенту.
Таким образом, политический штаб 18 октября получил вводные для дальнейшей работы. Основные функции остаются неизменными, но вот инструменты и методы станут более точными и эффективными. Планка ни в коем случае не снижается, ведь в конечном итоге от того, как выполняют функции государственные органы и отдельно взятые специалисты, зависит то, как будет развиваться страна, как будут жить белорусы. Наши общие достижения и комфорт зависят от слаженных и целенаправленных действий.
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Основные темы обсуждения на встрече Александра Лукашенко с руководством Администрации Президента. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Администрация Президента должна быть монолитным экспертным центром, и глава государства ждет от него эффективной командной работы. Об этом 18...
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