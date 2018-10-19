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«Ходили на соседние детские площадки»: жители минской многоэтажки собрали деньги на игровой комплекс для детей
Новости Беларуси. На улице Бурдейного жители столичной многоэтажки давно мечтали о детской площадке. Теперь им больше не придется ходить к соседним домам, чтобы провести время с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прямо под окнами растет развлекательный комплекс. Помогли городские власти, но и сами жильцы в стороне не остались: деньги на благоустройство собрали собственными силами.
Евгений Пархоменко:
Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:
20 октября здесь совместили приятное с полезным. В рамках субботника жители и сотрудники ЖЭС озеленили новую детскую площадку. Уже на следующей неделе работы завершатся полностью. Здесь появится еще один комплекс – большие качели и лавочки.
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«Ходили на соседние детские площадки»: жители минской многоэтажки собрали деньги на игровой комплекс для детей
Новости Беларуси. На улице Бурдейного жители столичной многоэтажки давно мечтали о детской площадке. Теперь им больше не придется ходить к соседним домам, чтобы...
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