ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ходили на соседние детские площадки»: жители минской многоэтажки собрали деньги на игровой комплекс для детей

20.10.2018 21:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. На улице Бурдейного жители столичной многоэтажки давно мечтали о детской площадке. Теперь им больше не придется ходить к соседним домам, чтобы провести время с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ходили на соседние детские площадки»: жители минской многоэтажки собрали деньги на игровой комплекс для детей

Прямо под окнами растет развлекательный комплекс. Помогли городские власти, но и сами жильцы в стороне не остались: деньги на благоустройство собрали собственными силами.

«Ходили на соседние детские площадки»: жители минской многоэтажки собрали деньги на игровой комплекс для детей

Евгений Пархоменко:
Ходили на соседние детские площадки. Решили себе тоже создать уголок, чтобы далеко не ходить, для наших деток. Собрались 24 семьи, желающих поучаствовать в сборе средств. Собрали порядка 80 рублей с семьи, остальные средства добавил ЖЭС, то есть получилось где-то 50 на 50%.

«Ходили на соседние детские площадки»: жители минской многоэтажки собрали деньги на игровой комплекс для детей

Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:
Я вырос в этом доме. Решил как-то начать с себя: поручил дать объявление и оказать содействие в устройстве детской площадки. Такой у нас, в общем-то, сегодня приятный результат.

«Ходили на соседние детские площадки»: жители минской многоэтажки собрали деньги на игровой комплекс для детей

20 октября здесь совместили приятное с полезным. В рамках субботника жители и сотрудники ЖЭС озеленили новую детскую площадку. Уже на следующей неделе работы завершатся полностью. Здесь появится еще один комплекс – большие качели и лавочки.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На улице Бурдейного жители столичной многоэтажки давно мечтали о детской площадке. Теперь им больше не придется ходить к соседним домам, чтобы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сведения о гибели белоруса при взрыве на заводе в Гатчине проверяет посольство Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика