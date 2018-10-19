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Это Минск, детка! На одной улице за вечер случилось два ДТП с участием Bentley
20.10.2018 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Любопытное совпадение: вчера с разницей в несколько часов на улице Богдановича в Минске случилось два похожих ДТП. В обеих авариях принимали участие автомобили марки Bentley. Такая вот оперативная обстановка в белорусской столице.
Об аварии на улице Богдановича в районе улицы Киселева мы уже
Старший инспектор
— Водитель 1997 года рождения, управляя Hyundai, двигался по улице Богдановича со стороны улицы Янки Купалы в направлении улицы Киселева по второй справа полосе. В результате несоблюдения безопасной дистанции до двигавшегося впереди BMW он совершил столкновение с этим авто. От удара BMW отбросило на двигавшийся впереди Bentley. Пострадавших нет, — рассказала Анастасия Редько.
А между тем, как рассказал пользователь нашего форума с ником 22ПАВЛИК22, вечером похожая авария произошла на улице Богдановича в районе пересечения с улицей Некрасова.
— Богдановича — Некрасова, в направлении Бангалор. Bentley врезалась в Renault Logan (службы такси). У Logan нормально задняя часть сложена, — рассказал очевидец.
Последствия аварии видели и другие наши читатели. Фото разместил пользователь с ником Wyid.
Факт ДТП корреспонденту Onliner.by подтвердили в ГАИ Советсткого района Минска.
— Автомобили двигались по улице Богдановича со стороны улицы Измайловской в направлении улицы Некрасова. Оба водителя были в трезвом состоянии. А причиной ДТП, по предварительной информации, стало банальное несоблюдение дистанции: загорелся красный сигнал светофора, и водитель Renault Logan затормозил, а ехавший следом водитель Bentley не успел остановиться, — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате ДТП никто не пострадал.
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Любопытное совпадение: вчера с разницей в несколько часов на улице Богдановича в Минске случилось два похожих ДТП. В обеих авариях принимали участие автомобили...
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