Это Минск, детка! На одной улице за вечер случилось два ДТП с участием Bentley

Любопытное совпадение: вчера с разницей в несколько часов на улице Богдановича в Минске случилось два похожих ДТП. В обеих авариях принимали участие автомобили марки Bentley. Такая вот оперативная обстановка в белорусской столице.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59912.php

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Об аварии на улице Богдановича в районе улицы Киселева мы уже сообщали . Типичный «паровоз»: столкнулись двигавшиеся в попутном направлении Bentley Flying Spur, BMW 3-Series и Hyundai Atos. Глядя на фото, можно предположить, что у Bentley в этом ДТП самые незначительные повреждения. Однако, с учетом марки автомобиля, его восстановление может оказаться самым дорогостоящим.

Старший инспектор ГАИ Центрального района Анастасия Редько рассказала корреспонденту Onliner.by, что эта авария произошла примерно в 16:45 на пересечении улиц Богдановича и Янки Купалы.

— Водитель 1997 года рождения, управляя Hyundai, двигался по улице Богдановича со стороны улицы Янки Купалы в направлении улицы Киселева по второй справа полосе. В результате несоблюдения безопасной дистанции до двигавшегося впереди BMW он совершил столкновение с этим авто. От удара BMW отбросило на двигавшийся впереди Bentley. Пострадавших нет, — рассказала Анастасия Редько.

А между тем, как рассказал пользователь нашего форума с ником 22ПАВЛИК22, вечером похожая авария произошла на улице Богдановича в районе пересечения с улицей Некрасова.

— Богдановича — Некрасова, в направлении Бангалор. Bentley врезалась в Renault Logan (службы такси). У Logan нормально задняя часть сложена, — рассказал очевидец.

Последствия аварии видели и другие наши читатели. Фото разместил пользователь с ником Wyid.

Факт ДТП корреспонденту Onliner.by подтвердили в ГАИ Советсткого района Минска.

— Автомобили двигались по улице Богдановича со стороны улицы Измайловской в направлении улицы Некрасова. Оба водителя были в трезвом состоянии. А причиной ДТП, по предварительной информации, стало банальное несоблюдение дистанции: загорелся красный сигнал светофора, и водитель Renault Logan затормозил, а ехавший следом водитель Bentley не успел остановиться, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП никто не пострадал.