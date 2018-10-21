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Леонид Заико: Пускай попробует Русый уравнять всех невест

22.10.2018 19:32 — Разное | Партизан  
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В Беларуси могут принять решение об установлении единых розничных цен на некоторые виды алкогольной продукции. Об этом заявил вице-премьер Михаил Русый по итогам сегодняшнего совещания о развитии ликеро-водочной отрасли в Беларуси.

Леонид Заико: Пускай попробует Русый уравнять всех невест
Экономист Леонид Заико назвал эти планы «колхозным решением».
Лукашенко потребовал еще больше ужесточить государственный контроль за реализацией алкоголя. 
"Алкогольная продукция - товар особый, подакцизный, и во всем мире он регулируется жестко государством. Беларусь не исключение. Наверное, у нас самое жесткое регулирование, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. И я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны, посмотрев на этот вопрос, эту монополию усилить, исходя из опыта работы последних лет", - заявил Лукашенко.
Зачем ужесточать «самое жесткое регулирование»?

- После создания общего таможенного пространства никто не мешает завозить в Беларусь ликеро-водочные изделия. Армения успешно завозила алкоголь, что может успешно подтвердить белорусский президент (принял в дар тысячу литров армянского коньяка). Казахстан, Кыргызстан, другие участники ЕАЭС не представляют особой опасность: это мусульманские страны, которые начали употреблять только после колонизации русским царем. Сам работал в Ташкенте, знаю, что пить водку их научили русские, - прокомментировала «Белорусскому партизану» руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. 

- А вот русские добились высочайшего мастерства в производстве «паленой водки», могут подделывать все признаки белорусского производства, а акцизную марку элементарно делают в Пензе. Другой причины ужесточения государственного контроля я не вижу.
Белорусский руководитель отметил, что импорт алкоголя составляет всего 3-3,5%. Да и то импортируется продукция, которая не производится в Беларуси:
"Не скажу, что у нас уж очень большая проблема с этим делом, особенно с импортом недоброкачественной продукции из-за рубежа (импорт у нас составляет всего 3-3,5%, и то тех продуктов, которые мы не производим)".
Так откуда берется пресловутая «паленая водка»? Можно ли установить объемы паленой водки, которая реализуется на территории Беларуси?

- Чтобы установить объемы реализации паленой водки, в каждом гастрономе надо ставить Васю Пупкина со своей командой, который будет пробовать водку и говорить: нет, не наша водка. Производство паленого алкоголя, повторюсь, достигло высочайшего мастерства: и бутылка, и отделка, и акцизные марки, и голограммы – для русских водочников подделать водку «Беловежскую» раз плюнуть, - уверен Леонид Заико. 

- Никто не может установить объемы паленой водки. Разве по истечении года мы сравним продажи белорусского алкоголя в прошлом и этом году; можно примерно просчитать на основе объема производства и объема потребления. Так сделали в отношении вин кавказских, грузинских: как оказалось, такого количества вина с грузинским названием, которое выпили русские, территорию Грузии надо продлить до Индийского океана. Это не просто опасность – это организованный преступный бизнес. 

Вице-премьер Михаил Русый по итогам совещания отметил, что в Беларуси могут принять решение об установлении единых розничных цен на некоторые виды алкогольной продукции: 

 «Мы внесли предложение усилить меры государственного регулирования через массовые виды ликеро-водочных изделий (по аналогу целого ряда стран): установление минимальной входной цены, единой торговой наценки и, следовательно, единой цены в рознице. Такие подходы будут отработаны».
Можно ли реализовать такой подход на практике? А самый главный вопрос: а зачем?

- Вообще-то это колхозное решение, то же самое, что уравнять красоту женщин. Скажет, например, Русый: всех белорусских невест уравняем по красивости. В интересах рынка, в интересах потребителя производить водку по разной рецептуре и с разными ценами. Пускай попробует Русый уравнять всех невест: только в Голливуде все женщины соответствуют параметрам 90Х60Х90. Такое решение противоречит экономической теории, это абсолютно недопустимая вещь. 

Экономист высказал свое категоричное мнение по поводу отмены «ночного сухого закона» в Минске. Как известно, с 1 октября Мингорисполком ограничил продажу спиртного в ночное время в столице, однако уже на следующий день Лукашенко отменил решение городских властей.

- Наверное, в окружении Лукашенко нашелся один разумный человек. Кто-то пытается объяснить это давлением алкогольного лобби, алкогольной мафии. Специально после решения Мингорисполкома я сел с видеокамерой у окна (мои окна выходят на проспект) и смотрел: кто после 23 часов вечера ходит за водкой? Никто ночью не шастает в поисках водки – это 0,5% населения, ночью нет никакой движухи. Это глупое решение, - считает экономист.


 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси могут принять решение об установлении единых розничных цен на некоторые виды алкогольной продукции. Об этом заявил вице-премьер Михаил Русый по итогам...
 
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