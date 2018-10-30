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Польша на четыре дня закроет дороги для дальнобойщиков на большегрузах
Польша временно закроет свои дороги для большегрузов общей массой более 12 тонн. Дороги общего пользования будут недоступны для них 31 октября, а затем 1, 10 и 11 ноября.
Как отмечают в Государственном пограничном комитете Беларуси, ограничения не затронут транспортные средства, перевозящие опасные грузы, скоропортящиеся продукты, животных. Также по таким дорогам могут проходить автобусы международных маршрутов,
Запрет связан с проведением в Польше религиозных мероприятий, связанных с днем поминовения мертвых (31 октября и 1 ноября), а также с торжествами, приуроченными к 100-летию независимости Польши (11 ноября).
Отметим, что в эти четыре дня движение будет ограничено не круглые сутки, а в определенные часы (по белорусскому времени):
31 октября — с 19:00 до 23:00;
1 ноября — с 9:00 до 23:00;
10 ноября — с 19:00 до 23:00;
11 ноября — с 9:00 до 23:00.
Также продолжается модернизация в польских автодорожных пунктах пропуска "Кузница" (с белорусской стороны "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").
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Польша временно закроет свои дороги для большегрузов общей массой более 12 тонн. Дороги общего пользования будут недоступны для них 31 октября, а затем 1, 10 и 11 ноября.
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