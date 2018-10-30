Польша на четыре дня закроет дороги для дальнобойщиков на большегрузах

сообщает euroradio.fm Как отмечают в Государственном пограничном комитете Беларуси, ограничения не затронут транспортные средства, перевозящие опасные грузы, скоропортящиеся продукты, животных. Также по таким дорогам могут проходить автобусы международных маршрутов,euroradio.fm

Запрет связан с проведением в Польше религиозных мероприятий, связанных с днем ​​поминовения мертвых (31 октября и 1 ноября), а также с торжествами, приуроченными к 100-летию независимости Польши (11 ноября).





Отметим, что в эти четыре дня движение будет ограничено не круглые сутки, а в определенные часы (по белорусскому времени):





31 октября — с 19:00 до 23:00;

1 ноября — с 9:00 до 23:00;

10 ноября — с 19:00 до 23:00;

11 ноября — с 9:00 до 23:00.

Также продолжается модернизация в польских автодорожных пунктах пропуска "Кузница" (с белорусской стороны "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").