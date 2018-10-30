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Польша на четыре дня закроет дороги для дальнобойщиков на большегрузах

30.10.2018 22:38 — Разное | Партизан  
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Польша временно закроет свои дороги для большегрузов общей массой более 12 тонн. Дороги общего пользования будут недоступны для них 31 октября, а затем 1, 10 и 11 ноября.

Как отмечают в Государственном пограничном комитете Беларуси, ограничения не затронут транспортные средства, перевозящие опасные грузы, скоропортящиеся продукты, животных. Также по таким дорогам могут проходить автобусы международных маршрутов, сообщает euroradio.fm
Запрет связан с проведением в Польше религиозных мероприятий, связанных с днем ​​поминовения мертвых (31 октября и 1 ноября), а также с торжествами, приуроченными к 100-летию независимости Польши (11 ноября).

Отметим, что в эти четыре дня движение будет ограничено не круглые сутки, а в определенные часы (по белорусскому времени):

31 октября — с 19:00 до 23:00;
1 ноября — с 9:00 до 23:00;
10 ноября — с 19:00 до 23:00;
11 ноября — с 9:00 до 23:00.
Также продолжается модернизация в польских автодорожных пунктах пропуска "Кузница" (с белорусской стороны "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").


 
 
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Польша временно закроет свои дороги для большегрузов общей массой более 12 тонн. Дороги общего пользования будут недоступны для них 31 октября, а затем 1, 10 и 11 ноября.
 
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