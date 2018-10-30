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Глава МИД Беларуси и помощник Госсекретаря США обсудили состояние отношений Беларуси и США
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Уэссом Митчеллом, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Стороны обсудили текущее состояние отношений Беларуси и США и пути их развития по различным направлениям двустороннего сотрудничества в ближайшей и среднесрочной перспективе.
"Также были рассмотрены актуальные вопросы международной повестки дня, ситуация в регионе, возможности двустороннего взаимодействия для деэскалации напряженности в европейском регионе", - добавили в МИД Беларуси.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов...
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