Глава МИД Беларуси и помощник Госсекретаря США обсудили состояние отношений Беларуси и США

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Уэссом Митчеллом, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Стороны обсудили текущее состояние отношений Беларуси и США и пути их развития по различным направлениям двустороннего сотрудничества в ближайшей и среднесрочной перспективе.

"Также были рассмотрены актуальные вопросы международной повестки дня, ситуация в регионе, возможности двустороннего взаимодействия для деэскалации напряженности в европейском регионе", - добавили в МИД Беларуси.