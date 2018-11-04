В Солигорске на скамейках нашли иглы от шприцев в крови





В Солигорске на скамейках вдоль улицы Октябрьской нашли иглы от шприцев в крови. Они были закреплены так, что на них можно было легко напороться просто присев или облокотившись на спинку скамейки.

"Игла не сказать чтобы новая, а явно б/у, с высохшей кровью. Достав её и выкинув в мусорку, прошёлся дальше по Октябрьской. Дальше больше. На следующей лавке нашел уже две торчащие иглы. Также вокруг лавки и под ней валялись ещё несколько иголок и колпачков от них. Ну и дальше под третьей лавкой была ещё одна игла", — пишет Святослав Кукреш, который нашел иглы и опубликовал фото "ВКонтакте".





Парень отмечает, что в конце 1990-х и начале 2000-х годов в Солигорске были подобные случаи.

В Солигорском районе одна из самых неблагоприятных ситуаций с количеством ВИЧ-инфицированных. По состоянию на начало 2017 года их было 1629 человек. В 2016 году было зарегистрировано 154 новых случая, в 2015 — 144 случая.

С 2017 года в Солигорске все жители в возрасте от 18 до 60 лет, обратившиеся за медпомощью, должны проходить обследование на ВИЧ.