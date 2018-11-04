ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорске на скамейках нашли иглы от шприцев в крови

05.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

В Солигорске на скамейках нашли иглы от шприцев в крови

В Солигорске на скамейках вдоль улицы Октябрьской нашли иглы от шприцев в крови. Они были закреплены так, что на них можно было легко напороться просто присев или облокотившись на спинку скамейки.

"Игла не сказать чтобы новая, а явно б/у, с высохшей кровью. Достав её и выкинув в мусорку, прошёлся дальше по Октябрьской. Дальше больше. На следующей лавке нашел уже две торчащие иглы. Также вокруг лавки и под ней валялись ещё несколько иголок и колпачков от них. Ну и дальше под третьей лавкой была ещё одна игла", — пишет Святослав Кукреш, который нашел иглы и опубликовал фото "ВКонтакте".

В Солигорске на скамейках нашли иглы от шприцев в крови

Парень отмечает, что в конце 1990-х и начале 2000-х годов в Солигорске были подобные случаи.

В Солигорском районе одна из самых неблагоприятных ситуаций с количеством ВИЧ-инфицированных. По состоянию на начало 2017 года их было 1629 человек. В 2016 году было зарегистрировано 154 новых случая, в 2015 — 144 случая.

С 2017 года в Солигорске все жители в возрасте от 18 до 60 лет, обратившиеся за медпомощью, должны проходить обследование на ВИЧ.

euroradio.fm

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Солигорске на скамейках вдоль улицы Октябрьской нашли иглы от шприцев в крови. Они были закреплены так, что на них можно было легко напороться просто присев или...
 
Новости дня
Новости разные
 
Будьте внимательны: солигорчанин нашел в городских лавках окровавленные иглы от шприцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика