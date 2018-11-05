Макрон отменил встречу Трампа и Путина в Париже

Коммерсанту” объяснил, почему сорвалась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже. Информированный европейский дипломатический источник “объяснил, почему сорвалась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже.













По его словам, против проведения переговоров выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, не пожелавший, чтобы российско-американский саммит затмил мероприятия, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны.





«Пока все задаются вопросом, с чем связано изменение формата встречи Путина и Трампа в Париже, которую анонсировали после визита (советника по национальной безопасности президента США.— “Ъ”) Джона Болтона в Россию, и придумывают ответы в стиле высокой политики, все оказалось банально: Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не "затмили" подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано»,— сказал собеседник “Ъ”.





Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут в Париж 11 ноября. Ранее ожидалось, что «на полях» юбилейных мероприятий они проведут полноценные переговоры.





Однако в понедельник Дональд Трамп заявил, что, встречи в верхах, вероятно, не будет. «Не уверен, что у нас будет встреча в Париже, вероятно, нет»,— сказал Трамп. «Мы встретимся на полях саммита G20 (в Аргентине.— “Ъ”) и, видимо, затем у нас еще будет достаточно встреч»,— отметил президент США.





«В Париже, действительно, скорее всего, обстоятельной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести»,— заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.