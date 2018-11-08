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В Сеть попали характеристики "Яндекс Телефона"
«Яндекс» работает над собственным смартфоном. Сегодня в Сети появились его предполагаемые технические характеристики.
Спецификациями «Яндекс Телефона» в своем Twitter-аккаунте
Судя по ним, устройство (кодовое название YNDX-000SB) будет базироваться на 8-ядерном процессоре, получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также дисплей диагональю в 5,65 дюймов с разрешением Full HD+. Известно, что гаджет оснастят NFC-модулем. На изображении с характеристиками также указан срок службы аппарата — два года.
Напомним: впервые о «Яндекс Телефоне»
О точной дате анонса «Яндекс Телефона» пока не сообщается.
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О точной дате анонса "Яндекс Телефона" пока не сообщается.
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