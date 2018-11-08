«Яндекс» работает над собственным смартфоном. Сегодня в Сети появились его предполагаемые технические характеристики.

Спецификациями «Яндекс Телефона» в своем Twitter-аккаунте поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.





Судя по ним, устройство (кодовое название YNDX-000SB) будет базироваться на 8-ядерном процессоре, получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также дисплей диагональю в 5,65 дюймов с разрешением Full HD+. Известно, что гаджет оснастят NFC-модулем. На изображении с характеристиками также указан срок службы аппарата — два года.

Напомним: впервые о «Яндекс Телефоне» заговорили в июле, когда аппарат появился в Едином реестре нотификаций о шифровальных средствах и товарах с ними. Позже стало известно , что смартфон собираются продавать по цене от 17 до 20 тысяч российских рублей (255−300 долларов).

О точной дате анонса «Яндекс Телефона» пока не сообщается.