Видео опубликовали гомельские правоохранители, а по местному ТВ даже показали короткий сюжет, посвященный «преступнице».





На видео женщина ходит с корзиной по «Евроопту». Что-то она действительно переложила в свою сумку, правда, плохо видно, что именно. Милиция призывает всех, кто узнал женщину, сообщить об этом правоохранителям.









Луцкович подтверждает — да, на видео действительно она. Но…





«Видео увидела моя мама, — говорит Елена Луцкович. — Я сначала хотела позвонить в милицию, выяснить, но не стала. Ведь это просто смешно — когда какой-нибудь пикет или акция, то милиция у меня у дверей сразу. А здесь три месяца меня ищут и не могут найти. Но милиция точно знает кто я, как меня зовут, знает и адрес, и мобильный.









Елена Луцкович, фото из соцсетей.





Я не понимаю, зачем им надо меня позорить на весь район.





Вот только вчера, когда уже обсуждали это видео в соцсетях, мне позвонил какой-то участковый, вежливо пригласил дать объяснения. Схожу, дам те объяснения.





Естественно, ничего я не воровала. Во-первых, я и не занимаюсь таким. А во-вторых, в магазине же «пищалки» на выходе, оттуда никто ничего незаметно не вынесет».





Луцкович подозревает, что видео умышленно так смонтировали. Говорит, в магазине должны быть и другие видеокамеры, на которых лучше видно, что она перекладывает. Но запись с них не опубликовали.





В гомельской милиции сообщили, что уголовное дело пока не возбуждали — проводится проверка.





По словам милиционеров, если человек узнал себя на видео, то он может прийти в отделение и сознаться в совершенном преступлении. Если же преступления не было, то он может подать жалобу на действия правоохранителей в прокуратуру.

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