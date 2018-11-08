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Демократическую активистку из Гомеля подозревают в "краже" из магазина

09.11.2018 15:10 — Разное | Партизан  
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Примерно неделю назад гомельская активистка из числа «Молодых демократов» Елена Луцкович узнала, что ее разыскивает милиция по подозрению в краже из магазина.

Видео опубликовали гомельские правоохранители, а по местному ТВ даже показали короткий сюжет, посвященный «преступнице».

На видео женщина ходит с корзиной по «Евроопту». Что-то она действительно переложила в свою сумку, правда, плохо видно, что именно. Милиция призывает всех, кто узнал женщину, сообщить об этом правоохранителям.


Луцкович подтверждает — да, на видео действительно она. Но…

«Видео увидела моя мама, — говорит Елена Луцкович. — Я сначала хотела позвонить в милицию, выяснить, но не стала. Ведь это просто смешно — когда какой-нибудь пикет или акция, то милиция у меня у дверей сразу. А здесь три месяца меня ищут и не могут найти. Но милиция точно знает кто я, как меня зовут, знает и адрес, и мобильный.


Елена Луцкович, фото из соцсетей.

Я не понимаю, зачем им надо меня позорить на весь район.

Вот только вчера, когда уже обсуждали это видео в соцсетях, мне позвонил какой-то участковый, вежливо пригласил дать объяснения. Схожу, дам те объяснения.

Естественно, ничего я не воровала. Во-первых, я и не занимаюсь таким. А во-вторых, в магазине же «пищалки» на выходе, оттуда никто ничего незаметно не вынесет».

Луцкович подозревает, что видео умышленно так смонтировали. Говорит, в магазине должны быть и другие видеокамеры, на которых лучше видно, что она перекладывает. Но запись с них не опубликовали.

В гомельской милиции сообщили, что уголовное дело пока не возбуждали — проводится проверка.

По словам милиционеров, если человек узнал себя на видео, то он может прийти в отделение и сознаться в совершенном преступлении. Если же преступления не было, то он может подать жалобу на действия правоохранителей в прокуратуру.
https://nn.by/?c=ar&i=220140&lang=ru

 
 
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Примерно неделю назад гомельская активистка из числа «Молодых демократов» Елена Луцкович узнала, что ее разыскивает милиция по подозрению в краже из магазина.
 
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