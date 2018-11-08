Продукты питания нам требуются ежедневно. Все мы потребители и большинство из нас регулярно делает покупки в торговых сетях.

Но, к сожалению, зачастую недобросовестные продавцы прибегают к различным ухищрениям, которые заставляют нас приобретать продукцию более низкого качества. Пищевые продукты признаются некачественными и не подлежат реализации в случае, если:

• не соответствуют требованиям нормативных документов; имеют явные признаки недоброкачественности;

• не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, в отношении которых установление сроков годности является обязательным) или сроки годности которых истекли;

• не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные техническими нормативными документами.

Некоторые недобросовестные продавцы:

• скрывают информацию о дате изготовления (стирают, заклеивают стикером с ценой, наклеивают новую этикетку с более поздним сроком изготовления, отрезают ярлычок с информацией);

• перемешивают свежий и несвежий продукт одного наименования;

• вскрывают упаковку с просроченной продукцией, упаковывают в новую и продают;

• устраивают «акции», снижая цену на просроченную продукцию.

Поэтому будьте бдительны при покупке продуктов питания! Покупая товар, обращайте внимание на внешний вид продукта, на этикетку, на условия хранения.

Будьте грамотными! Не стесняйтесь указывать продавцу на некачественный товар. Ведь если не вы, то кто? Приобретая даже спички, требуйте чек. Можете дома завести папку и складывайте эти документы туда — выбросить всегда успеете. Зато в случае необходимости чек защитит ваши права.

Подводя итоги вышесказанному, напоминаем, что соответствии с пп. 1.4, 1.6 ст. 5 закона «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на надлежащее качество товаров (работ, услуг), в том числе безопасность товаров (работ, услуг), надлежащую комплектность, надлежащее количество товара (результата работы), а в случае нарушения этих прав — на государственную защиту своих прав, в том числе на обращение в суд и другие уполномоченные государственные органы за защитой нарушенных прав или интересов.

Светлана КАРАСЕВИЧ,

помощник врача-гигиениста УЗ «Хотимский райЦГЭ»

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