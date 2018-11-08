Какую базу данных создали жрицы любви, и сколько лет самой возрастной столичной проститутке

"Минск-Новости" . На часах 22:40. Четверо сотрудников отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД на микроавтобусе выехали в очередной рейд по задержанию девиц легкого поведения, пишет агенство





В пути трое оперов буквально не отрывали глаз от планшетов, все время с кем-то созванивались и списывались. Сегодня они планируют работать на выявление интернет-проституток и жриц любви, поджидающих клиентуру в холлах гостиниц.





— Средний заработок столичной проститутки — от 15 до 300 долларов в час. Есть и те, кто готов оказать интим-услугу за бутылку вина. Но это, как правило, совсем опустившиеся — они и рядом не стояли с теми, кто относит себя к «элитным», — рассказывают сотрудники ОНиПТЛ Партизанского РУВД. — К слову, среди рядовых жриц любви в последнее время много наркоманок. Встречаются даже беременные. Как ни странно, они пользуются у клиентов спросом. А бывало, задерживали семейные подряды — матерей с дочерями.





Элитная куртизанка выглядит соответствующе. Первого встречного к себе не подпустит. Порой таких «заказывают» не только для любовных утех, а для сопровождения на какое-либо мероприятие.













Одному из моих спутников удалось договориться с дамой, принимающей клиентов на пр. Победителей. Она просила 250 долларов в час, обещая выполнить все интимные пожелания. По фото, размещенным на сайте, дамочка напоминала едва ли не светскую львицу. Однако надо понимать: снимки не всегда соответствуют действительности.





По словам сотрудников ОНиПТЛ, такие куртизанки обычно встречают клиентов на съемных квартирах. Они боятся, что к ним нагрянут правоохранители, поэтому нередко придумывают различные условные знаки. Например, в дверной глазок продемонстрировать презерватив. В нашем случае жрица любви попросила «клиента» постоять некоторое время под подъездом — вероятно, из окна присматривалась, похож ли тот на милиционера.





— Обычно они свой адрес клиенту сразу не называют, увиливают от прямых вопросов, как бы проверяя — сотрудник или нет. Некоторые могут вовсе не ответить, а позже написать в мессенджере: «Что хотели?», — поясняют оперативники. — Кстати, в Excel проститутки ведут учет мобильных номеров людей в погонах. Свою базу пополняют каждый раз после задержания.













В человеке, по виду больше напоминавшем гламурного студента-старшекурсника, проститутка не распознала опера и пригласила зайти. Спустя несколько минут порог квартиры переступили и остальные.





Дамочка, облаченная в дорогой пеньюар, собираясь, то и дело чертыхалась: мол, как она, опытная дева, так облажалась. Уже в машине она поведала трагическую историю о том, как докатилась до такой жизни.





— После школы выскочила замуж, родила, — говорит Ева. — Много времени занимал сын, я очень уставала. Хорошо, если были силы убраться в квартире. С мужем начались разногласия, и вскоре он ушел к любовнице. Алименты платил жалкие, едва на еду хватало, не говоря о том, чтобы снимать квартиру. В райцентр возвращаться не хотелось. Сперва нормальную работу искала, но безрезультатно, ведь за спиной только 11 классов школы. Так и оказалась в сфере интим-индустрии… Пока обслуживаю клиентов, за сыном присматривают подруги.





Еще две жрицы любви были задержаны в съемной квартире на ул. Аэродромной. Если одна вела себя весьма спокойно, то ее коллега всячески пыталась отстаивать свои права, кричала, что будет жаловаться во всевозможные инстанции. Офицеры же вели себя невозмутимо — за годы службы чего только не повидали: ночные бабочки и в драку бросались, и пытались убежать…













В ходе рейда сотрудники ОНиПТЛ также посетили три гостиницы: «Планету», «Беларусь» и «Отель Юбилейный». Оттуда они доставили в Партизанское РУВД еще трех девиц. Одна, назвавшаяся Светланой, оказалась весьма разговорчивой, с офицерами была едва ли не на ты — ничего удивительного, ведь задерживают ее не в первый раз.





— Она занимается проституцией уже семь лет, — говорит один из офицеров. — Приехала в столицу из Лиды получать педагогическое образование. Родом из весьма интеллигентной семьи: мама библиотекарь, а отец трудится инженером на каком-то предприятии. Родители до недавнего времени были уверены, что их дочь работает воспитателем в детском саду.





В течение трех часов в Партизанское РУВД сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми для разбирательства доставили шестерых. Самая молодая жрица любви из них — 19-летняя Саша. Днем она прилежная студентка, а вечером — торговка телом. Ее волновало одно: как бы о факте ее задержания и его причине не узнали родители. Свой род занятий Саша прокомментировала коротко: «Мне просто нравится секс!»













В отношении всех задержанных составили административные протоколы. Первоходкам, а их было всего две, грозит штраф от 6 до 20 базовых величин. Остальным придется раскошелиться на более серьезные суммы — от 30 до 50 базовых. В обоих случаях статья 17.5 КоАП Республики Беларусь предусматривает административный арест. Отправлять жриц любви на «сутки» или нет, будет решать суд. Однако именно последнего наказания дамы легкого поведения боятся больше всего, ведь оплатить штраф, даже максимальный в 1 225 рублей, для некоторых труда не составит.





К слову, в Интернете можно встретить куртизанок любого возраста — от 16 и до… Родителей несовершеннолетних за невыполнение обязанностей по воспитанию детей также привлекают к ответственности по ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь. Самая возрастная столичная проститутка, по словам оперов, отметила 60-летие. Причем выглядит она так, что завидуют те, кто вдвое моложе.

