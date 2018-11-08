Горецкая 11-классница победила в республиканском турнире по вольной борьбе

В прошедшие выходные — с 1 по 3 ноября — горецкие борцы снова сражались на ковре за новые спортивные победы. В городе на Днепре проходил 42-й открытый традиционный республиканский турнир по вольной борьбе памяти почетного гражданина Могилева Героя Советского Союза Николая Королева.

Весьма успешным стал этот турнир для горецкой спортсменки, в недавнем прошлом ученицы средней школы № 4 нашего города, а теперь учащейся могилевской школы олимпийского резерва Татьяны Леоненковой.





Она одержала три победы в трех схватках и заслуженно взошла на первую ступень спортивного пьедестала. В личном первенстве девушка завоевала первое место в своей весовой категории. Татьяна стала обладателем кубка победителя турнира, медали, Грамоты и приза от организаторов.

Вольной борьбой Татьяна занимается с четвертого класса. В Горках тренировалась у известного тренера Хизри Аджиева. После 7-го класса поступила в областную школу олимпийского резерва, сейчас она 11-классница. В ее копилки достижений много побед на республиканских и международных турнирах. В будущем планирует связать свою жизнь с тренерской работой, по примеру своего тренера Хизри Магомедовича.

У горецких борцов впереди еще один международный турнир на призы Сергея Китаева, который проходит в Орше. Соревнования запланированы на 8-10 ноября.

Искренне поздравляем команду с почетным вторым местом, в областной спартакиаде, Татьяну Леоненкову с «золотом» в турнире и желаем всем новых спортивных побед в грядущих состязаниях.

Галина КОЖЕВНИКОВА

Фото Михаила ЛЕВЦОВА