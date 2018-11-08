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Горецкая 11-классница победила в республиканском турнире по вольной борьбе

09.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В прошедшие выходные — с 1 по 3 ноября — горецкие борцы снова сражались на ковре за новые спортивные победы. В городе на Днепре проходил 42-й открытый традиционный республиканский турнир по вольной борьбе памяти почетного гражданина Могилева Героя Советского Союза Николая Королева

Весьма успешным стал этот турнир для горецкой спортсменки, в недавнем прошлом ученицы средней школы № 4 нашего города, а теперь учащейся могилевской школы олимпийского резерва  Татьяны Леоненковой.

Горецкая 11-классница победила в республиканском турнире по вольной борьбе

Она одержала три победы в трех схватках и заслуженно взошла на первую ступень спортивного пьедестала. В личном первенстве девушка завоевала первое место в своей весовой категории. Татьяна стала обладателем кубка победителя турнира, медали, Грамоты и приза от организаторов.

Вольной борьбой  Татьяна занимается с четвертого класса. В Горках тренировалась у известного тренера Хизри Аджиева. После 7-го класса поступила в областную школу олимпийского резерва, сейчас она 11-классница. В ее копилки достижений много побед на республиканских и международных турнирах.  В будущем планирует связать свою жизнь с тренерской работой, по примеру своего тренера Хизри Магомедовича.

 У горецких борцов впереди еще один международный турнир на призы Сергея Китаева, который проходит в Орше. Соревнования запланированы на 8-10 ноября.

Искренне поздравляем команду с почетным вторым местом, в областной спартакиаде, Татьяну  Леоненкову с «золотом» в турнире  и желаем  всем новых спортивных побед в грядущих состязаниях.

Галина КОЖЕВНИКОВА

 Фото Михаила ЛЕВЦОВА

 
Теги: Могилев
 
 
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В прошедшие выходные — с 1 по 3 ноября — горецкие борцы снова сражались на ковре за новые спортивные победы. В городе на Днепре проходил 42-й открытый традиционный...
 
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