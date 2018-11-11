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Дети-музыканты из Могилева попали в ДТП под Брянском

12.11.2018 21:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Дети-музыканты из Могилева попали в ДТП под Брянском
Фото из открытых источников

Как стало известно, дорожная авария с участием белорусских детей произошла под российским Брянском вечером 10 ноября. Дети из могилевской вокально-хоровой студии возвращались с международного конкурса.

Дети-музыканты из Могилева попали в ДТП под Брянском В Вороновском районе школьный автобус врезался в погрузчик, пострадали дети

В результате ДТП столкнулись микроавтобус с детьми из Могилева и два легковых автомобиля. К счастью, серьезно в аварии никто из людей не пострадал.

Незначительные повреждения получила одна из пассажирок микроавтобуса, которая сопровождала своего ребенка на конкурс, передает TUT.by. Всего в момент происшествия в микроавтобусе находились 12 детей.

После медицинского обследования все дети и взрослые были отправлены домой и благополучно добрались до места назначения. По факту дорожно-транспортного происшествия российские правоохранители проводят проверку.

 
Теги: Могилев
 
 
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Инцидент произошел вечером 10 ноября.
 
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