Дети-музыканты из Могилева попали в ДТП под Брянском

Как стало известно, дорожная авария с участием белорусских детей произошла под российским Брянском вечером 10 ноября. Дети из могилевской вокально-хоровой студии возвращались с международного конкурса.

В результате ДТП столкнулись микроавтобус с детьми из Могилева и два легковых автомобиля. К счастью, серьезно в аварии никто из людей не пострадал.

Незначительные повреждения получила одна из пассажирок микроавтобуса, которая сопровождала своего ребенка на конкурс, передает TUT.by . Всего в момент происшествия в микроавтобусе находились 12 детей.

После медицинского обследования все дети и взрослые были отправлены домой и благополучно добрались до места назначения. По факту дорожно-транспортного происшествия российские правоохранители проводят проверку.