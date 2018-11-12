Матчи Лиги чемпионов могут быть перенесены





передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, об этом сообщает испанское издание AS. КакOxu.Az со ссылкой на Life.ru, об этом сообщает испанское издание AS.





Причиной такого решения стало то, что за спиной у УЕФА собираются создать суперлигу. Это закрытый турнир для топ-клубов, который, по мнению создателей, к 2021 году заменит Лигу чемпионов.





В свою очередь президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что футболисты, которые сыграют в суперлиге, будут отстранены от чемпионатов мира и Европы.









Новость о создании суперлиги появилась еще несколько лет назад. В нее должны войти такие топ-клубы, как «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и другие команды.



