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Матчи Лиги чемпионов могут быть перенесены

12.11.2018 23:13 — Разное | Партизан  
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен перенести матчи Лиги чемпионов со вторника и среды на выходные. В будни же будут проводить свои матчи национальные сборные.


Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, об этом сообщает испанское издание AS.

Причиной такого решения стало то, что за спиной у УЕФА собираются создать суперлигу. Это закрытый турнир для топ-клубов, который, по мнению создателей, к 2021 году заменит Лигу чемпионов.

В свою очередь президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что футболисты, которые сыграют в суперлиге, будут отстранены от чемпионатов мира и Европы.


Новость о создании суперлиги появилась еще несколько лет назад. В нее должны войти такие топ-клубы, как «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и другие команды.


 
Теги: Новости
 
 
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен перенести матчи Лиги чемпионов со вторника и среды на выходные. В будни же будут проводить свои матчи...
 
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