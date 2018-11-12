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СЛУЖБА 101: пожар в д. Клиденяты Сморгонского района

13.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Оперативная информация с 06-00 часов 12.11.2018 до 06-00 часов 13.11.2018 г.
На территории области произошел 3 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
СЛУЖБА 101: пожар в д. Клиденяты Сморгонского района

Пожар в общежитии

12.11.2018 в 23-34 поступило сообщение о пожаре в коридоре на втором этаже пятиэтажного панельного общежития в г. Слоним по ул. Брестской. В результате повреждена обивка входной двери блока. Предполагаемая причина пожара – поджог (виновное лицо устанавливается).

Пожар в хозпостройке

13.11.2018 в 03-19 поступило сообщение о пожаре в деревянной хозпостройке на территории частного домовладения в д. Клиденяты Сморгонского района. В результате уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены, имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.

Пожар в квартире

13.11.2018 в 04-11 поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома в г. Лида по пр-ту Победы. В результате поврежден телевизор, закопчена мебель в комнате. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание телевизора).

 Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

 
 
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Оперативная информация с 06-00 часов 12.11.2018 до 06-00 часов 13.11.2018 г. На территории области произошел 3 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не...
 
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