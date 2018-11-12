СЛУЖБА 101: пожар в д. Клиденяты Сморгонского района

Оперативная информация с 06-00 часов 12.11.2018 до 06-00 часов 13.11.2018 г.

На территории области произошел 3 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Пожар в общежитии

12.11.2018 в 23-34 поступило сообщение о пожаре в коридоре на втором этаже пятиэтажного панельного общежития в г. Слоним по ул. Брестской. В результате повреждена обивка входной двери блока. Предполагаемая причина пожара – поджог (виновное лицо устанавливается).

Пожар в хозпостройке

13.11.2018 в 03-19 поступило сообщение о пожаре в деревянной хозпостройке на территории частного домовладения в д. Клиденяты Сморгонского района. В результате уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены, имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.

Пожар в квартире

13.11.2018 в 04-11 поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома в г. Лида по пр-ту Победы. В результате поврежден телевизор, закопчена мебель в комнате. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание телевизора).

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь