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СЛУЖБА 101: пожар в д. Клиденяты Сморгонского района
13.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Оперативная информация с 06-00 часов 12.11.2018 до 06-00 часов 13.11.2018 г.
На территории области произошел 3 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
Пожар в общежитии
12.11.2018 в 23-34 поступило сообщение о пожаре в коридоре на втором этаже пятиэтажного панельного общежития в г. Слоним по ул. Брестской. В результате повреждена обивка входной двери блока. Предполагаемая причина пожара – поджог (виновное лицо устанавливается).
Пожар в хозпостройке
13.11.2018 в 03-19 поступило сообщение о пожаре в деревянной хозпостройке на территории частного домовладения в д. Клиденяты Сморгонского района. В результате уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены, имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.
Пожар в квартире
13.11.2018 в 04-11 поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома в г. Лида по пр-ту Победы. В результате поврежден телевизор, закопчена мебель в комнате. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание телевизора).
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Оперативная информация с 06-00 часов 12.11.2018 до 06-00 часов 13.11.2018 г. На территории области произошел 3 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не...
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