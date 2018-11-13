"Ой, какая собачка". Как единственный в Мяделе хаски стал чемпионом по бегу с человеком

Ирина и Денис — молодая пара. Оба профессиональные спортсмены. Оба любят и пропагандируют бег. Оба работают тренерами, правда, в разных беговых школах. На этом поприще ничего не делят: говорят, что конкуренция как раз стимулирует тренировать учеников лучше. Делить могут разве что Бурана: кто сегодня с псом-чемпионом пойдет на пробежку? Сибирский хаски — любимец пары, он пополняет домашнюю коллекцию своими спортивными наградами. Он — неоднократный победитель Кубка Беларуси по каникроссу, призер Кубка Балтики и международной гонки в Карелии.



Живет спортивное трио сразу между несколькими точками на карте — Минск, Гродно и Мядель с деревней Боклаи

Двое в беге и Буран

Карьера Ирины Нафранович началась с мядельского спортивного кружка. Случилось это по профессиональным меркам поздно — когда ей было 15 лет. В лыжном спорте Ирина пробежала сотни соревнований, была в составе национальной сборной, поднималась на пьедестал Кубка мира по марафонам. Позже перешла в биатлон — и там себя неплохо показала. Постоянное движение, нагрузки, соревнования — в какой-то момент с профессиональным спортом захотела завязать. Но полностью порвать с беговыми дисциплинами так и не смогла: успела поработать с паралимпийцами в качестве тренера и лидера, сейчас передает накопленные знания бегунам-любителям.

Денис Симанович 18 лет в легкой атлетике. Он мастер спорта международного класса по спортивной ходьбе, участник трех Олимпийских игр, выступает за национальную сборную. Параллельно с подготовкой к соревнованиям Денис будет тренировать в школе бега, которая в ближайшее время открывается в его родном Гродно.





У Бурана своя спортивная история. Он выступает в каникроссе — дисциплине ездового спорта, в которой собака бежит вместе с человеком. Воспитывать чемпиона Денис не планировал: он выбирал собаку, которая могла бы стать напарником в беге.

— В хаски меня привлек характер: они самодостаточные, своенравные. Буран подчиняется, но у него свой взгляд на происходящее. А еще он очень хорошо работает на тренировках: наблюдаю за некоторыми спортсменами — они годы подряд не понимают, что им тренер говорит, а собака схватывает на лету.

Живет спортивное трио сразу между несколькими точками на карте — Минск, Гродно и Мядель с деревней Боклаи. Самые плодотворные тренировки в деревне: здесь для собаки нет ограничений. Летом пес преимущественно тренируется с Денисом, зимой — с Ириной. Может бегать на поводке, тянуть лыжника или велосипедиста.

Характер колядовщика

Хозяева в один голос говорят, что поработить Бурана невозможно. Ему 4,5 года, по человеческим меркам — это мужчина в самом расцвете сил. Естественно — со своими повадками.





— Буран единственный хаски в Мяделе: все его любят, приносят сушки и всякие подаяния. Действует как стратег: в прошлом году всех держал в страхе, а в этом — он для всех хороший. Буран у нас красивый, Буран у нас хитрый…

Как только речь заходит о хитрости — пес утыкается лицом в ногу, мол, я хоть и с характером, но давай-ка эти подробности оставим на потом. Становится на задние лапы и пытается обнять хозяйку.

— Мы с Бураном познакомились, когда ему было два года, — вспоминает Ирина. — Я встала с ним на лыжи — и он идеально меня потащил. Когда видит снег — кайфует, купается в нем. Но только становимся на трассу — шутки в сторону, начинается работа. Бывает так, что мы катаемся и два часа. Конечно, у него может меняться настроение. Например, когда трасса долго одна и та же. Плюс он любит внимание, когда его хвалят: «Ой, какая собачка». Если этого нет — длительную тренировку проводить сложно. Зато какая погода ему абсолютно все равно. Это мы не любим, когда дождь и он прибегает весь черный.





Никакой специальной диеты у спортсмена нет: ест корм, витамины и то, что наколядует в деревне.

— Спорт — это хорошо, но важнее, чтобы собака была здоровая и чувствовала себя счастливой.

«Со мной лучше не связываться»

Утепляемся и идем на совместную тренировку — смотреть, каков Буран в деле. Для бега с собакой нужно специальное оборудование: шлея, которая правильно располагается на теле питомца, повод и пояс для бегуна. Оборудование, уверяет Ирина, доступное по цене — в пределах 80 рублей можно заказать весь комплект. Главное — подготовить четвероногого друга к бегу и нагрузкам и ни в коем случае не бегать с обычным ошейником, который пережимает собаке шею.





Работает пес-чемпион по своему плану тренировок. В день вместе с напарником может пробегать до 40 км. Сегодня по плану — 5. Буран навострил уши, четко слушает команды и практически не отвлекается на фотографа. В беговой паре человек определяет интенсивность и скорость. Но когда собака натренирована, она сама понимает, какая это трасса, как ей оббежать ямы, как подобрать оптимальный путь на соревнованиях.

— У Бурана даже просыпается спортивный азарт, — делится Денис. — Когда задаешь высокий темп, он видит, что ты его обгоняешь — и начинает ускоряться.





Сейчас Буран готовится к чемпионату мира по каникроссу в Словакии, тренировка не скоростная. Но сегодня, судя по темпу, питомец отработал на публику: чтобы фото увидели хозяева других собак и решили, что лучше с таким бегуном не связываться.

— Медали на соревнованиях вручают двум участникам?

— Хотелось бы, но принято давать только общую. Хотя мы для себя точно знаем, что все эти награды Бурановские. И он это тоже понимает.

Как подготовить собаку к бегу

Ирина занимается не только с Бураном, но и берет других собак на дрессировку. Тут важно, чтобы питомец полюбил бег, привык к нагрузкам, изучил команды. Все как у людей. В Беларуси ездовой спорт не сильно развит: в соревнованиях — несколько десятков участников. Хотя все чаще заводят породы собак, которые для него прекрасно подходят, — метисов, хаски, маламутов, самоедов и так далее.





— Бежать с хозяином может любая собака. Вопрос только в том, к чему готовиться. Маленький пес, конечно, не помощник в соревнованиях, но он может участвовать в тренировочном процессе. Успех же в каникроссе зависит от того, насколько собаке нравится бежать, насколько хорошая физическая подготовка владельца и четвероногого напарника.

Собаку нельзя закармливать перед тренировкой, она должна быть здоровой, выспавшейся. Ей нельзя бегать в жаркую погоду, а после тренировки пса обязательно нужно отпоить водой, чтобы он охладился. Кроме того, надо выбирать маршруты, чтобы собака не поранилась. Нельзя бегать по асфальту, в идеале выбирать для пробежки пересеченную местность. Если зимой слишком холодно, в Скандинавии, например, собакам даже надевают специальные тапки или мажут подушечки на лапах жирными кремами.





— Буран не ревнует к другим собакам, которых вы тренируете?

— Вряд ли. Ему нравится их лапами делать свои черные делишки. Его в минском вольере называют «шерифом». Он всех строит, и не важно — маленькие собаки или большие. Он доминант и в вопросах дрессировки — это здорово, собаки на его примере учатся, как себя нужно вести.

Про мечты и спортивную усадьбу

Подходим к провокационному вопросу: «Кого пес любит больше?» Ирина задумывается, но пока Денис тренируется, говорит, что скорее всего ее — маму.

— Денис с ним не сюсюкается. А я по-женски, по-матерински «Бурачка моя, Буря!». Бывают моменты, он видит, что мы с Денисом что-то выясняем — он ни к кому не идет. Он все понимает, находится в напряжении, а потом становится на задние лапы, дает одну лапу мне, а вторую — Денису.





Ирине и Денису мечталось бы, чтобы в деревне Боклаи у них получилось создать спортивную усадьбу. Это как модные фитнес-туры за границу, только в Беларуси — на природе, с программой упражнений и профессиональными тренерами. Этим летом Ирина уже провела несколько сборов для бегунов под Мяделем — организовала тренировки, экскурсию, вкусную еду и проживание.

Чемпионат мира по каникроссу в Словакии пройдет 17−18 ноября, от Беларуси заявку подала только одна пара бегунов — Денис и Буран.





— Мы не рассчитываем на призовое место, здесь важнее посмотреть масштаб и проверить наш уровень. Возможно, наше участие станет примером для остальных белорусов. Все-таки хотелось бы показать, как здорово бегать с собакой — не только полезно, но и весело.