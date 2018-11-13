ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Ой, какая собачка". Как единственный в Мяделе хаски стал чемпионом по бегу с человеком

14.11.2018 14:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ирина и Денис — молодая пара. Оба профессиональные спортсмены. Оба любят и пропагандируют бег. Оба работают тренерами, правда, в разных беговых школах. На этом поприще ничего не делят: говорят, что конкуренция как раз стимулирует тренировать учеников лучше. Делить могут разве что Бурана: кто сегодня с псом-чемпионом пойдет на пробежку? Сибирский хаски — любимец пары, он пополняет домашнюю коллекцию своими спортивными наградами. Он — неоднократный победитель Кубка Беларуси по каникроссу, призер Кубка Балтики и международной гонки в Карелии.


Живет спортивное трио сразу между несколькими точками на карте — Минск, Гродно и Мядель с деревней Боклаи

Двое в беге и Буран

Карьера Ирины Нафранович началась с мядельского спортивного кружка. Случилось это по профессиональным меркам поздно — когда ей было 15 лет. В лыжном спорте Ирина пробежала сотни соревнований, была в составе национальной сборной, поднималась на пьедестал Кубка мира по марафонам. Позже перешла в биатлон — и там себя неплохо показала. Постоянное движение, нагрузки, соревнования — в какой-то момент с профессиональным спортом захотела завязать. Но полностью порвать с беговыми дисциплинами так и не смогла: успела поработать с паралимпийцами в качестве тренера и лидера, сейчас передает накопленные знания бегунам-любителям.

Денис Симанович 18 лет в легкой атлетике. Он мастер спорта международного класса по спортивной ходьбе, участник трех Олимпийских игр, выступает за национальную сборную. Параллельно с подготовкой к соревнованиям Денис будет тренировать в школе бега, которая в ближайшее время открывается в его родном Гродно.


У Бурана своя спортивная история. Он выступает в каникроссе — дисциплине ездового спорта, в которой собака бежит вместе с человеком. Воспитывать чемпиона Денис не планировал: он выбирал собаку, которая могла бы стать напарником в беге.

— В хаски меня привлек характер: они самодостаточные, своенравные. Буран подчиняется, но у него свой взгляд на происходящее. А еще он очень хорошо работает на тренировках: наблюдаю за некоторыми спортсменами — они годы подряд не понимают, что им тренер говорит, а собака схватывает на лету.

Живет спортивное трио сразу между несколькими точками на карте — Минск, Гродно и Мядель с деревней Боклаи. Самые плодотворные тренировки в деревне: здесь для собаки нет ограничений. Летом пес преимущественно тренируется с Денисом, зимой — с Ириной. Может бегать на поводке, тянуть лыжника или велосипедиста.

Характер колядовщика

Хозяева в один голос говорят, что поработить Бурана невозможно. Ему 4,5 года, по человеческим меркам — это мужчина в самом расцвете сил. Естественно — со своими повадками.


— Буран единственный хаски в Мяделе: все его любят, приносят сушки и всякие подаяния. Действует как стратег: в прошлом году всех держал в страхе, а в этом — он для всех хороший. Буран у нас красивый, Буран у нас хитрый…

Как только речь заходит о хитрости — пес утыкается лицом в ногу, мол, я хоть и с характером, но давай-ка эти подробности оставим на потом. Становится на задние лапы и пытается обнять хозяйку.

— Мы с Бураном познакомились, когда ему было два года, — вспоминает Ирина. — Я встала с ним на лыжи — и он идеально меня потащил. Когда видит снег — кайфует, купается в нем. Но только становимся на трассу — шутки в сторону, начинается работа. Бывает так, что мы катаемся и два часа. Конечно, у него может меняться настроение. Например, когда трасса долго одна и та же. Плюс он любит внимание, когда его хвалят: «Ой, какая собачка». Если этого нет — длительную тренировку проводить сложно. Зато какая погода ему абсолютно все равно. Это мы не любим, когда дождь и он прибегает весь черный.


Никакой специальной диеты у спортсмена нет: ест корм, витамины и то, что наколядует в деревне.

— Спорт — это хорошо, но важнее, чтобы собака была здоровая и чувствовала себя счастливой.

«Со мной лучше не связываться»

Утепляемся и идем на совместную тренировку — смотреть, каков Буран в деле. Для бега с собакой нужно специальное оборудование: шлея, которая правильно располагается на теле питомца, повод и пояс для бегуна. Оборудование, уверяет Ирина, доступное по цене — в пределах 80 рублей можно заказать весь комплект. Главное — подготовить четвероногого друга к бегу и нагрузкам и ни в коем случае не бегать с обычным ошейником, который пережимает собаке шею.


Работает пес-чемпион по своему плану тренировок. В день вместе с напарником может пробегать до 40 км. Сегодня по плану — 5. Буран навострил уши, четко слушает команды и практически не отвлекается на фотографа. В беговой паре человек определяет интенсивность и скорость. Но когда собака натренирована, она сама понимает, какая это трасса, как ей оббежать ямы, как подобрать оптимальный путь на соревнованиях.

— У Бурана даже просыпается спортивный азарт, — делится Денис. — Когда задаешь высокий темп, он видит, что ты его обгоняешь — и начинает ускоряться.


Сейчас Буран готовится к чемпионату мира по каникроссу в Словакии, тренировка не скоростная. Но сегодня, судя по темпу, питомец отработал на публику: чтобы фото увидели хозяева других собак и решили, что лучше с таким бегуном не связываться.

— Медали на соревнованиях вручают двум участникам?

— Хотелось бы, но принято давать только общую. Хотя мы для себя точно знаем, что все эти награды Бурановские. И он это тоже понимает.

Как подготовить собаку к бегу

Ирина занимается не только с Бураном, но и берет других собак на дрессировку. Тут важно, чтобы питомец полюбил бег, привык к нагрузкам, изучил команды. Все как у людей. В Беларуси ездовой спорт не сильно развит: в соревнованиях — несколько десятков участников. Хотя все чаще заводят породы собак, которые для него прекрасно подходят, — метисов, хаски, маламутов, самоедов и так далее.


— Бежать с хозяином может любая собака. Вопрос только в том, к чему готовиться. Маленький пес, конечно, не помощник в соревнованиях, но он может участвовать в тренировочном процессе. Успех же в каникроссе зависит от того, насколько собаке нравится бежать, насколько хорошая физическая подготовка владельца и четвероногого напарника.

Собаку нельзя закармливать перед тренировкой, она должна быть здоровой, выспавшейся. Ей нельзя бегать в жаркую погоду, а после тренировки пса обязательно нужно отпоить водой, чтобы он охладился. Кроме того, надо выбирать маршруты, чтобы собака не поранилась. Нельзя бегать по асфальту, в идеале выбирать для пробежки пересеченную местность. Если зимой слишком холодно, в Скандинавии, например, собакам даже надевают специальные тапки или мажут подушечки на лапах жирными кремами.


— Буран не ревнует к другим собакам, которых вы тренируете?

— Вряд ли. Ему нравится их лапами делать свои черные делишки. Его в минском вольере называют «шерифом». Он всех строит, и не важно — маленькие собаки или большие. Он доминант и в вопросах дрессировки — это здорово, собаки на его примере учатся, как себя нужно вести.

Про мечты и спортивную усадьбу

Подходим к провокационному вопросу: «Кого пес любит больше?» Ирина задумывается, но пока Денис тренируется, говорит, что скорее всего ее — маму.

— Денис с ним не сюсюкается. А я по-женски, по-матерински «Бурачка моя, Буря!». Бывают моменты, он видит, что мы с Денисом что-то выясняем — он ни к кому не идет. Он все понимает, находится в напряжении, а потом становится на задние лапы, дает одну лапу мне, а вторую — Денису.


Ирине и Денису мечталось бы, чтобы в деревне Боклаи у них получилось создать спортивную усадьбу. Это как модные фитнес-туры за границу, только в Беларуси — на природе, с программой упражнений и профессиональными тренерами. Этим летом Ирина уже провела несколько сборов для бегунов под Мяделем — организовала тренировки, экскурсию, вкусную еду и проживание.

Чемпионат мира по каникроссу в Словакии пройдет 17−18 ноября, от Беларуси заявку подала только одна пара бегунов — Денис и Буран.


— Мы не рассчитываем на призовое место, здесь важнее посмотреть масштаб и проверить наш уровень. Возможно, наше участие станет примером для остальных белорусов. Все-таки хотелось бы показать, как здорово бегать с собакой — не только полезно, но и весело.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сибирский хаски - любимец пары, он пополняет домашнюю коллекцию своими спортивными наградами. Он неоднократный победитель Кубка Беларуси по каникроссу, призер...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минском районе пропала 17-летняя девушка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика