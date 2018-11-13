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Рапота: Россия и Беларусь завершают подготовку к взаимному признанию виз
14.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Государственный секретарь
Рапота подчеркнул, что министерства иностранных дел обоих государств ведут интенсивную работу в данном направлении, но говорить о том, что документ будет подписан до конца 2018 года, еще рано.
«Сумеют ли к Совету министров или к концу года что-то уже предложить в готовом виде, я пока говорить не могу, потому что это процесс ответственный и непростой», – сказал госсекретарь.
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По словам госсекретаря Союзного государства Беларуси и России Григория Рапоты, министерства иностранных дел обеих стран интенсивно работают над завершением...
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