Рапота: Россия и Беларусь завершают подготовку к взаимному признанию виз

Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота заявил в среду, что подготовка соглашения о взаимном признании виз между двумя странами находится на завершающем этапе, передает БЕЛТА .

Рапота подчеркнул, что министерства иностранных дел обоих государств ведут интенсивную работу в данном направлении, но говорить о том, что документ будет подписан до конца 2018 года, еще рано.

«Сумеют ли к Совету министров или к концу года что-то уже предложить в готовом виде, я пока говорить не могу, потому что это процесс ответственный и непростой», – сказал госсекретарь.



