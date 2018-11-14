Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путину очертят периметр передвижения. Шаг влево-вправо – и ракеты развернут за сутки

Теперь политика цивилизованного мира по отношению к Кремлю резко изменится: Лондон перестанет быть центром по отмыванию грязных денег российских олигархов, а Вашингтон всерьез намерен развернуть ракетные комплексы в Европе. В этой ситуации украинской политической элите надо наконец определиться: либо она с Западом, либо с Россией, заявил в интервью "ГОРДОН" бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец, эмигрировавший в США 25 лет назад и ставший там аналитиком бизнес-разведки.





Юрий Швец, Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com





– Три года назад в нашем первом с вами интервью вы говорили, что "Путин может доиграться со своими угрозами, и США вспомнят о своих ракетах "Першинг" или их современных модификациях", которые развернут в Европе. Президент США Дональд Трамп уже заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как это отразится на системе мировой безопасности, которая и так была нарушена в 2014-м, когда Россия напала на Украину?





– Вмешательство России в выборы в США и отравление в британском Солсбери стали последней каплей, переполнившей чашу терпения американского истеблишмента.





Сейчас мы переживаем реально исторический момент, когда кардинально меняется стратегия США в отношении путинской России. Стратегия взаимного уничтожения, существовавшая до сих пор, исходила из того, что люди по ту сторону океана достаточно вменяемы, чтобы понять: если нажмут на красную кнопку – ответным ударом будут гарантированно уничтожены.





Американская военно-политическая элита наконец-то поняла, что в лице Путина имеет дело с безрассудным и патологически лживым человеком. Поняла, что военную стратегию с ним нужно строить так, чтобы даже идиоту в Кремле стало ясно: он будет уничтожен не в ответном ударе, а еще до того, как российские ракеты долетят до Флориды или Калифорнии. Поэтому и вспомнили о ракетах средней дальности, которые в варианте "першингов" могли долететь до Москвы за 10–12 минут. Вот только подлетное время новых американских гиперзвуковых ракет будет еще меньше.





Это как пистолет со взведенным курком, приставленный к виску придурковатого гопника. Это ответ на прозрачные намеки Путина о готовности использовать ядерное оружие, на болтовню кремлевского зомбоящика о способности превратить Америку в радиоактивный пепел, на смеющиеся "искандеры", на бряцание мифическим чудо-оружием, на бредовые идеи устроить Ялту-2, на которой Путин и Америка поделят мир на сферы влияния, на агрессию против Украины и прочие "шалости" путинской России.





– Но часть экспертов убеждена, что целью выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности является не столько желание втянуть РФ в новую гонку вооружений, сколько желание противостоять Китаю, разместив на американских базах в Азиатско-Тихоокеанском регионе современные ракеты.





– Договор об РСМД касается исключительно США и РФ. Если бы Китай действительно стал сейчас главной причиной озабоченности Вашингтона, было бы достаточно подписать дополнительный протокол к договору об РСМД, в котором бы говорилось, что он не касается Азиатского континента. И все, никакого шума о выходе из существующих договоров.





Поэтому будьте уверены: в Кремле прекрасно поняли, что расторжение Америкой договора об РСМД направлено именно против РФ. И сформулировано это расторжение таким образом, что новое соглашение в обозримом будущем невозможно.





Никто с Путиным переговариваться не будет. Разговоры закончились. Теперь США быстро создадут новые ракеты средней дальности, скорее всего гиперзвуковые, и складируют их в полной готовности разместить поближе в Москве. А дальше Путину очертят рамки дозволенного, выход за которые приведет к немедленному развертыванию этих ракет.









Идея состоит в том, чтобы отбить Путину желание гадить за пределами РФ и заставить его сконцентрироваться на внутренних делах – на развитии экономики, науки, образования, на повышении уровня жизни народа, улучшении демографии, то есть на том, что он делать не умеет и не любит.