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«Синее золото» Беларуси. В Дубровно впервые в стране отметили льняные «Дожинки»
Новости Беларуси. В Дубровно впервые в стране отметили льняные «Дожинки». Витебская область в 2018 году вырастила свыше 43-х тысяч тонн льнотресты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И стала лучшей в Беларуси по возделыванию северного шелка. В перспективе льнозаводы будут работать в три смены, а Оршанский комбинат полностью обеспечит лучшим белорусским сырьем.
Еще полвека назад такие технологии превращения тресты в нить казались невообразимыми. Все делалось вручную. Сегодня только один Дубровенский льнозавод за сутки может переработать до 50 тонн тресты.
Анастасия Аласания, СТВ:
Хозяином в этом льняном царстве по праву можно считать Андрея Чернявского. Он один «поселил» спрессованную тресту под огромные навесы или в так называемые шохи.
Андрей Чернявский, водитель Дубровенского льнозавода:
Андрей и его коллеги по цеху со всего северного региона принимают поздравления. Впервые в Беларуси в Дубровно устроили свои «Дожинки». Чествование превратилось в настоящий праздник льна.
Сергей Солдатенков, водитель Ореховского льнозавода:
Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:
Рубашки, пледы, скатерти и даже джинсы. Спрос на белорусские льняные изделия повышается не только на отечественных, но на и зарубежных рынках. Наши натуральные ткани и готовая продукция вагонами уходят на экспорт. А лен стал неизменным брендом Беларуси.
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Новости Беларуси. В Дубровно впервые в стране отметили льняные «Дожинки». Витебская область в 2018 году вырастила свыше 43-х тысяч тонн льнотресты, сообщили в...
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