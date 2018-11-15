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«Синее золото» Беларуси. В Дубровно впервые в стране отметили льняные «Дожинки»

16.11.2018 15:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Дубровно впервые в стране отметили льняные «Дожинки». Витебская область в 2018 году вырастила свыше 43-х тысяч тонн льнотресты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

И стала лучшей в Беларуси по возделыванию северного шелка. В перспективе льнозаводы будут работать в три смены, а Оршанский комбинат полностью обеспечит лучшим белорусским сырьем.

«Синее золото» Беларуси. В Дубровно впервые в стране отметили льняные «Дожинки»

«Синее золото» Беларуси. В Дубровно впервые в стране отметили льняные «Дожинки»

Еще полвека назад такие технологии превращения тресты в нить казались невообразимыми. Все делалось вручную. Сегодня только один Дубровенский льнозавод за сутки может переработать до 50 тонн тресты.

«Синее золото» Беларуси. В Дубровно впервые в стране отметили льняные «Дожинки»

Анастасия Аласания, СТВ:
Под одним таким навесом высотой с трехэтажный дом уложено на зиму свыше 10 тысяч рулонов. Этого достаточно, чтобы обеспечить завод работой на два месяца. Всего на предприятии три таких склада. И урожайность постоянно растет, соответственно, возникла необходимость в строительстве четвертого. Оно запланировано на следующий год. И стоимость проекта 2 миллиона рублей.

«Синее золото» Беларуси. В Дубровно впервые в стране отметили льняные «Дожинки»

Хозяином в этом льняном царстве  по праву можно считать Андрея Чернявского. Он один «поселил» спрессованную тресту под огромные навесы или в так называемые шохи.

«Синее золото» Беларуси. В Дубровно впервые в стране отметили льняные «Дожинки»

Андрей Чернявский, водитель Дубровенского льнозавода:
Современные технологии. Все модернизировано. Вся новая техника. Раньше крохи собирали, а теперь – какие объемы!

«Синее золото» Беларуси. В Дубровно впервые в стране отметили льняные «Дожинки»

Андрей и его коллеги по цеху со всего северного региона принимают поздравления. Впервые в Беларуси в Дубровно устроили свои «Дожинки». Чествование превратилось в настоящий праздник льна.

«Синее золото» Беларуси. В Дубровно впервые в стране отметили льняные «Дожинки»

Сергей Солдатенков, водитель Ореховского льнозавода:
Капризная культура, конечно. Требует время, погоды, погодных условий. В этом году погодные условия не подвели.

«Синее золото» Беларуси. В Дубровно впервые в стране отметили льняные «Дожинки»

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:
В этом году, тяжелом году, когда северо-запад и северо-восток был подвержен 2 месяца засухе, потом дожди. И, тем не менее, Витебская область получила отличный результат. Мы получили 43 тысячи тонн льнотресты.

«Синее золото» Беларуси. В Дубровно впервые в стране отметили льняные «Дожинки»

Рубашки, пледы, скатерти и даже джинсы. Спрос на белорусские льняные изделия повышается не только на отечественных, но на и зарубежных рынках. Наши натуральные ткани и готовая продукция вагонами уходят на экспорт. А лен стал неизменным брендом Беларуси.
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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Дубровно впервые в стране отметили льняные «Дожинки». Витебская область в 2018 году вырастила свыше 43-х тысяч тонн льнотресты, сообщили в...
 
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