Минское «Динамо» всухую проиграло «Автомобилисту»

Счет на 9-й минуте открыл Егор Миловзоров. Он же на 17-й минуте оформил дубль. Еще до конца первого периода гости довели счет до крупного – на 19-й минуте отличился Денис Бодров. Точку в матче в самом начале второго периода поставил Дэн Секстон.

C 18 очками в активе «Динамо» остается на последнем12-м месте «регулярки» западной конференции. От 8 места, дающего право выхода в плей-офф, команду отделяют 7 очков.