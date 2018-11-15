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Минское «Динамо» всухую проиграло «Автомобилисту»

16.11.2018 22:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Минское «Динамо» всухую проиграло «Автомобилисту»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Счет на 9-й минуте открыл Егор Миловзоров. Он же на 17-й минуте оформил дубль. Еще до конца первого периода гости довели счет до крупного – на 19-й минуте отличился Денис Бодров. Точку в матче в самом начале второго периода поставил Дэн Секстон.

C 18 очками в активе «Динамо» остается на последнем12-м месте «регулярки» западной конференции. От 8 места, дающего право выхода в плей-офф, команду отделяют 7 очков. 

Это второе подряд поражение минчан. 14 ноября «Динамо» со счетом 0:2 проиграло «Металлургу». Следующий матч команда проведет 19 ноября против «Амура». 

Минское «Динамо» всухую проиграло «Автомобилисту»
Андрей Сидоренко официально назначен главным тренером ХК «Динамо-Минск»
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Теги: Минск
 
 
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В домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «зубры» пропустили четыре раза.
 
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