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В бельгийской армии появится женский спецназ
В Вооруженных силах Бельгии в конце 2019 года - начале 2020-го появится женский спецназ.
Как передает
В Бельгии женщины впервые были приняты на службу в армию в 1975 году. До этого они могли быть призваны только в период мобилизации.
Стоит отметить, что в 1992 году в стране отказались от всеобщей воинской службы. В 2010-м срочная военная служба в профессиональной армии восстановлена на добровольной основе.
Программа воинской подготовки рассчитана на представителей молодежи до 24 лет.
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В Вооруженных силах Бельгии в конце 2019 года - начале 2020-го появится женский спецназ.
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