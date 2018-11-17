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В бельгийской армии появится женский спецназ

18.11.2018 17:01 — Разное | Партизан  
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В Вооруженных силах Бельгии в конце 2019 года - начале 2020-го появится женский спецназ.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF, в армии страны, личный состав которой насчитывает 27 тысяч человек, - 7,8% женщин, при этом в разряде высшего офицерского звена доля женщин составляет 13,9%.

В Бельгии женщины впервые были приняты на службу в армию в 1975 году. До этого они могли быть призваны только в период мобилизации.

Стоит отметить, что в 1992 году в стране отказались от всеобщей воинской службы. В 2010-м срочная военная служба в профессиональной армии восстановлена на добровольной основе.

Программа воинской подготовки рассчитана на представителей молодежи до 24 лет.


 
 
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В Вооруженных силах Бельгии в конце 2019 года - начале 2020-го появится женский спецназ.
 
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