В бельгийской армии появится женский спецназ









Oxu.Az со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF, в армии страны, личный состав которой насчитывает 27 тысяч человек, - 7,8% женщин, при этом в разряде высшего офицерского звена доля женщин составляет 13,9%. Как передаетсо ссылкой на телерадиокомпанию RTBF, в армии страны, личный состав которой насчитывает 27 тысяч человек, - 7,8% женщин, при этом в разряде высшего офицерского звена доля женщин составляет 13,9%.





В Бельгии женщины впервые были приняты на службу в армию в 1975 году. До этого они могли быть призваны только в период мобилизации.





Стоит отметить, что в 1992 году в стране отказались от всеобщей воинской службы. В 2010-м срочная военная служба в профессиональной армии восстановлена на добровольной основе.





Программа воинской подготовки рассчитана на представителей молодежи до 24 лет.



